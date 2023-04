Wie geht es mit der Verkehrsplanung in Bobingen weiter?

Ein Verkehrskonzept zur Gestaltung der Verkehrsflüsse in Bobingen existiert schon lange. Umgesetzt wurde zuletzt wenig. Eine Fortschreibung sollte neue Impulse bringen.

Es gibt altbekannte Knackpunkte im Verkehrsfluss in Bobingen. Wobei es zwei Wahrheiten gibt. Zum einen die gefühlte Verkehrsbelastung, zum anderen die tatsächlich gezählte. Ins Zentrum der Kritik gerät dabei immer wieder die Hochstraße. Die Hochstraße ist nicht nur Einkaufsmeile, sondern auch Durchgangsstraße. Bemängelt wird, dass die östliche Umgehungsstraße zu wenig genutzt werde. Bei der Vorstellung der ersten Ergebnisse aus dem fortgeführten Verkehrskonzept am Ende letzten Jahres zeigte sich jedoch, dass sich die Zahl der Fahrzeuge in der Hochstraße – im Vergleich zur letzten Zählung – verringert, auf der Ostumgehung dafür erhöht hatte. Eng wird es trotzdem in Bobingen. Vor allem zu den Stoßzeiten.

Am Kirchplatz zeigt die Bedarfssteuerung der Ampelanlage Wirkung

Gut zu beobachten ist dies an der großen Kirchplatzkreuzung im Herzen der Stadt. Wobei hier die Bedarfsregelung der Ampelanlage in den letzten Jahren spürbare Verbesserungen brachte. Ein zweites Nadelöhr ist die Kreuzung Wertachstraße/Augsburger Straße. Lange schon wurden dort verschiedene Lösungsvarianten diskutiert. Eine relativ einfache Variante wäre eine Veränderung der Verkehrsführung über eine abknickende Vorfahrt. Bereits vor vielen Jahren war diese Möglichkeit diskutiert worden. Auch im neu vorgestellten Verkehrskonzept tauchte dieser Vorschlag wieder auf.

Doch die angespannte Haushaltslage der Stadt macht die Umsetzung von kostenintensiven Maßnahmen in den nächsten Jahren eher unwahrscheinlich. Im laufenden Jahr ist laut Bürgermeister Klaus Förster im Haushalt kein Geld für die Verkehrsplanung eingestellt. Da die Ergebnisse aus dem Verkehrsgutachten erst im Herbst zu erwarten sind, müssen dann von der Bobinger Stadtpolitik Entscheidungen getroffen werden, was umgesetzt werden solle. Gelder müssten dann im Haushalt 2024 berücksichtigt werden. Dabei liege erst einmal das Augenmerk auf kleineren Maßnahmen, die in der Umsetzung kostengünstiger sind. In der Vergangenheit hatte es Bürgerworkshops zu diesem Thema gegeben. Dort konnten Interessierte ihre Ideen zur Gestaltung des Verkehrs einbringen.

Grund zu Beschwerden sind immer Fahrschulfahrzeuge der Bundeswehr

Es zeigte sich, dass es mehrere Schwerpunkte bei den Bürgerwünschen gibt: Verringerung des Schwerlastverkehrs durch Bobingen – Stein des Anstoßes sind vor allem die vielen Fahrschul-Lkw der Bundeswehr –, Verbesserung der Radwegsituation und die Einführung von mehr Tempo-30-Zonen. Zur Wahrheit gehöre aber auch, so Bürgermeister Förster, dass sich bei den Verkehrsbefragungen im vergangenen Jahr ein Großteil der Befragten zufrieden oder gar sehr zufrieden mit der Situation in Bobingen gezeigt habe. Manche Maßnahmen lägen aber auch nicht in der Hand der Stadt. Wegen der Behinderung durch parkende Fahrzeuge in der Max-Fischer-Straße unternehme man im Moment den dritten Anlauf, das Augsburger Landratsamt zu einer Veränderung zu bewegen. Gerade bei den geforderten Temporeduzierungen gibt es auch gegensätzliche Stimmen.

Feuerwehr sieht Tempo-30-Zonen kritisch

Vor allem die Bobinger Feuerwehr sieht das kritisch. Das zu Jahresbeginn vorgestellte Feuerwehrgutachten hatte nämlich gezeigt, dass die Retter aus Bobingen nur bei 50 Prozent ihrer Einsätze den Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne von zehn Minuten erreichen. Hauptgrund für die Verzögerungen sei, dass die Besatzungen der Fahrzeuge zu lange brauchen würden, um zum Feuerwehrhaus zu gelangen. Wie Feuerwehrkommandant Martin Bühler Anfang des Jahres erklärte, führten mittlerweile sämtliche Zufahrtswege durch Tempo-30-Bereiche. Damit fiele es seinen Leuten schwer, in einer angemessenen Zeitspanne einsatzbereit zu sein. Daher werde die weitere Einführung von Tempobeschränkungen im Stadtgebiet von der Feuerwehr nicht befürwortet. Verkehrsplanung wird in Bobingen in den nächsten Jahren weiterhin ein heißes Eisen bleiben.