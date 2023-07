Wie in England: Post setzt rechtsgelenkte Fahrzeuge in Bobingen ein

Die Post setzt jetzt in Bobingen auf Fahrzeuge, deren Lenkrad sich auf der rechten Seite befindet. Weshalb das die Arbeit der Zustellerinnen und Zusteller erleichtern soll.

Was in England ganz normal ist, sieht man hierzulande nur sehr selten: Fahrzeuge, deren Lenkrad auf der rechten Seite ist. In Bobingen wird sich das ändern. Dort setzt die Post nun auf zwei rechtslenkende Fahrzeuge. Was verspricht sie sich davon?

Welchen Vorteil verspricht sich die Post von den Rechtslenkern?

"Das Fahren auf der falschen Seite ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig und erfordert gerade in der ersten Zeit noch besondere Aufmerksamkeit, aber man gewöhnt sich doch recht schnell daran“, sagt Post-Pressesprecher Dieter Nawrath. Auch die Einweisung auf das Fahrzeug habe vor Ort prima funktioniert. Nawrath sieht einige Vorteile: Normalerweise müssen die Zustellerinnen und Zusteller immer aufpassen, dass kein Auto plötzlich an der Seite auftaucht. Durch die rechtslenkende Fahrzeuge steigen sie ganz bequem auf der Gehwegseite aus. Ein weiterer Vorteil sei, dass sie so natürlich auch schneller an die Pakete im Wagen kommen.

Am Zustellstützpunkt Mering sind jetzt auch zwei Rechtslenker im Einsatz. Foto: Christian Bendel

Auch n Kundinnen und Kunden sei natürlich nicht verborgen geblieben, dass Postboten mit einem Rechtslenker-Fahrzeug unterwegs sind. Bislang sei die Rückmeldung positiv, heißt es in einer Mitteilung der Post. Sie hat bundesweit bereits rund 20.000 dieser E-Fahrzeuge im Einsatz. Ein solches Fahrzeug müsse bis zu 300 Stopps und Anfahrvorgänge pro Tag bewältigen und sei bis zu 300 Tage im Jahr im Einsatz.

Die Fahrzeuge haben eine Reichweite von 130 Kilometern

In diesem Jahr sollen rund 1.300 dieser Fahrzeuge mit Elektroantrieb bundesweit zum Einsatz kommen. Das Fahrzeug mit dem Lenkrad auf der rechten Seite bietet Platz für etwa 160 Pakete. Es hat eine Höchstgeschwindigkeit von rund 90 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von etwa 130 Kilometern. (AZ)