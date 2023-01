Bobingen

11:50 Uhr

Wie lange bleibt der zentrale Platz in Bobingen noch ohne Namen?

Zwischen dem schreitenden Arbeiter und den Sitzgelegenheiten am Nordrand des zukünftigen Gisela-Heim-Platzes soll das Kunstwerk der Künstlerin aufgestellt werden.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Direkt an der Hochstraße gelegen, ist der Platz in der Mitte der Stadt ein Aushängeschild Bobingens. Doch er wartet immer noch auf seinen Namen. Warum das so ist, erklärt Bobingens Bürgermeister.

Die Bobinger treffen sich gerne dort. Auf den vielen Sitzgelegenheiten ringsherum lässt sich im Sommer wunderbar ein Eis genießen. Auch das Café dort wird gerne besucht. Doch wenn man sich verabreden will, dann wird er im Moment meist "der Platz am Canapé" genannt. Denn einen Namen hat er noch nicht. Das wollte Stadträtin Katja Treischl (Grüne) ändern. Sie stellte den Antrag, den Platz nach Gisela Heim, einer bekannten Bobinger Künstlerin, zu benennen. Nach überraschend langen Diskussionen stimmte der Bobinger Stadtrat im Februar letzten Jahres schließlich zu. Aber bisher scheint wenig passiert zu sein. Auch Antragstellerin Treischl wundert sich, dass es so lange dauert, den Platz zu "taufen". Auf der Suche nach einem passenden Kunstwerk für den Bobinger Platz Aber Bobingens Bürgermeister Klaus Förster hat eine Erklärung: "Es ist ein sehr prominenter Platz, ein Aushängeschild der Stadt." Deshalb wollte man nicht nur ein Namensschild anschrauben, sondern eine aussagekräftigere Gestaltungsform schaffen. "Wenn der Platz schon nach einer Bobinger Künstlerin benannt wird, sollte dort auch ein Kunstwerk von Gisela Heim zu sehen sein", sagt der Bobinger Stadtchef. Daher habe man sich erst einmal auf die Suche nach einem passenden Kunstwerk, von denen die Künstlerin zu ihren Lebzeiten mehrere der Stadt überlassen hat, gemacht. Dieser von Gisela Heim geschaffene Steinblock fristet bisher am Bobinger Rathaus ein eher unscheinbares Dasein. Deshalb soll er jetzt an den Gisela-Heim-Platz umziehen. Foto: Elmar Knöchel Fündig sei man letztlich gleich nebenan geworden. Auf dem Grundstück des Rathauses steht ein Steinblock, der von der Künstlerin gestaltet wurde. "Dieses Werk fristet dort ein eher unscheinbares Dasein und wird an dieser Stelle kaum beachtet", meint Förster dazu. Deshalb sei die Wahl auf dieses Werk gefallen. Zunächst musste aber ein passender Standort auf dem Platz, wo bereits direkt an der Straße der schreitende Arbeiter" steht, gefunden werden. Dabei sollte der Stein nicht einfach nur "daneben gestellt", sondern optisch passend präsentiert werden. Zu beachten sei gewesen, dass man weit genug von der Straße entfernt bleibt und gleichzeitig die Außengastronomie sowie den Lieferbetrieb des Cafés nicht einschränkt. Einweihungsfeier soll ich Frühjahr stattfinden Schließlich sei die Wahl auf einen Standort nahe der Sitzgelegenheiten am nördlichen Rand des Platzes gefallen. Zudem wollte man das Kunstwerk dort nicht einfach nur aufstellen, sondern es solle auch erklärt werden. Dazu wird eine Stele erstellt, die das Schaffen der Künstlerin und ihr Werk erläutert. Zusätzlich sei während der Corona-Zeit die Planung einer Einweihungsfeier schwierig gewesen. Deshalb habe man sich entschlossen, die Feier auf das kommende Frühjahr zu legen. Gleichzeitig nutze das Bobinger Kulturbüro die Gelegenheit, um noch mehr zu tun. Der neue Gisela-Heim-Platz soll dann in einen Gisela-Heim-Rundweg eingebunden werden. Es soll ein Rundweg durch die Stadt werden, der zu den in Bobingen verteilten Werken der Künstlerin führt. Erklärungen mittels Flyer inklusive. "Das alles braucht natürlich Zeit", sagt der Bobinger Bürgermeister. Aber dadurch werde nicht nur ein Platz benannt, sondern durch die Namensgebung und die Begleitmaßnahmen so ein Mehrwert für Bobingen geschaffen. Da lohne es sich doch, etwas länger auf die feierliche Einweihung zu warten. Und schließlich sei das Frühjahr eine gute Zeit für eine schöne Feier.

Themen folgen