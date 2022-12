Wie Schauspielerin Monika Baumgartner Weihnachten feiert

Monika Baumgartner gastiert am 18. Dezember in Bobingen. Umrahmt wird die Lesung von den Wellküren. Im Interview erinnert sich Baumgartner auch an Weihnachten in ihrer Kindheit.

Frau Baumgartner, können Sie sich noch an ein ganz besonderes Weihnachtserlebnis erinnern?



Monika Baumgartner: Ich kann mich eigentlich nur an meine Kindheit erinnern, wir sind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, in einer kleinen Postlerwohnung in München. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk habe ich dort bekommen. Es war ein gebrauchter Plattenspieler, denn meine Mama ihrer Schwester abgekauft hat. Ich sehe ihn noch heute vor mir: einen taubenblauen Plattenspieler mit Platten. Mit so einem Geschenk hatte ich überhaupt nicht gerechnet und das war eine ganz tolle Überraschung für mich. Das schönste Geschenk, das ich jemals zu Weihnachten bekommen habe. Ich habe dann die nächsten Wochen ununterbrochen Connie-Francis-Platten gehört.

Was bedeutet Weihnachten für Sie?



Baumgartner: Weihnachten war bei uns schon immer ein Fest, das wir mit der Familie verbracht und gemeinsam gefeiert haben. In den letzten zwei Jahren ging das nicht, das war zu Hause schon recht traurig. Ich freue mich sehr, dass wir heuer wieder alle gemeinsam feiern können. Weihnachten ist zum Glück immer noch ein richtiges Familienfest.

Wie dekorieren Sie zu Hause für Weihnachten? Welche Farbe liegt für Sie im Trend?



Baumgartner: Es ist ja jedes Jahr eine andere Farbe modern, auch immer Trendfarben. Da habe ich auch schon mal eine ausprobiert. Aber ich stelle heuer fest, dass die klassischen Farben vermehrt nachgefragt werden und die sind ja immer aktuell. Als meine Mutter letztes Jahr gestorben ist, habe ich bei ihr vier Schachteln mit Christbaumschmuck aus den 1950er-Jahren gefunden. Mit denen werde ich wieder meinen Baum dekorieren. Der sieht bei mir relativ klassisch aus. Lustig, ich erinnere mich noch daran, wie wir als Kinder nach der Weihnachtszeit nicht nur den Baumschmuck wieder abgenommen haben, sondern auch das Lametta. Das war teuer und wurde sorgsam fürs nächste Jahr wieder aufbewahrt.

Wenn Sie einen Weihnachtswunsch frei hätten, welcher wäre das?



Baumgartner: Ich glaube, dass mein Wunsch einer ist, den derzeit viele haben: Ich würde mir wünschen, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Das ist derzeit wohl einer der wichtigsten Wünsche. Uns geht es doch gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben genügend Essen und uns fliegen keine Bomben um die Ohren - das ist eine schreckliche Situation für die Menschen vor Ort. Da kann man sich nur wünschen, dass es aufhört.

Sie sind ja in der Adventszeit beruflich viel unterwegs. Können Sie sich da überhaupt auf Weihnachten vorbereiten?



Baumgartner: Für uns, die in der Weihnachtszeit Kulturveranstaltungen anbieten, ist der Dezember der lebendigste Monat. Ich selbst habe da zehn Lesungen und drehe noch bis Mitte Weihnachten für den Bergdoktor. Da bin ich schon ziemlich gefordert. Ich kann eigentlich erst kurz vorher alles herrichten, gerade in diesem Jahr bin ich am 23. Dezember noch unterwegs. Das war die letzten zwei Jahre ruhiger, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass wir heuer wieder unter Menschen können und eine Weihnachtslesung anbieten dürfen. Man bekommt bei solchen Veranstaltungen auch sehr viel zurück. Die positive Bestätigung ist meine wunderbare Erfahrung in der Adventszeit.

Zur Person: Für den besonderen Auftritt am 18. Dezember um 19 Uhr in der Singoldhalle gibt es drei mal zwei Karten zu gewinnen. Wie heißt der Autor, der in bayerischer Mundart die Weihnachtsgeschichte nach Lukas geschrieben hat? Die richtige Antwort schicken Sie in einer E-Mail bis Donnerstagabend, 15. Dezember, an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Reguläre gibt es Karten für 24 bis 28 Euro beim Kulturamt Stadt Bobingen unter den Nummern 08234/8002-31 oder -36, per Mail an kulturamt@bobingen.de, beim Ticketservice Augsburg sowie online unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de.