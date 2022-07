Die Stadt Bobingen veranstaltet einen Bürgerworkshop zum Thema Verkehr und Nahmobilität. Was geplant ist und wie sich Interessierte einbringen können.

Wie soll die Mobilität der Zukunft in Bobingen aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch der Bobinger Stadtrat bei einem Bürgerworkshop am Freitag, 15. Juli. Im Juni 2020 hatte der Stadtrat einstimmig die Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans beschlossen. Die Stadtratsfraktionen, Feuerwehren sowie die örtliche Verkehrspolizei hatten ihre Ideen und Ziele in „Positionspapieren“ festgehalten. Sie sind die Grundlage für ein Nahverkehrskonzept, das von einer Ingenieurgesellschaft umgesetzt wird.

Verkehrszählung und Haushaltsbefragung sind in Bobingen geplant

In einem ersten Schritt ließen die Experten den Verkehr zählen und Haushalte in Bobingen befragen. Die Ergebnisse dieser Datenermittlungen liefern laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung ein aktuelles Bild der momentanen Verkehrssituation und bilden die Grundlage für weitere Schritte. Neben der Evaluierung spiele auch die fortlaufende Beteiligung der Bürger eine zentrale Rolle, weshalb die Stadt Bobingen jetzt alle Interessierten dazu einlädt, sich im Rahmen eines Workshops in die kommunale Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung einzubringen. Der erste Teil der „Bürgerwerkstatt“ findet statt am Freitag von 16 bis 20 Uhr in der Aula der Dr.-Jaufmann-Mittelschule in Bobingen.

Dort beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem Fachvortrag des Planungsbüros in kleinen Gruppen intensiv mit dem Thema und präsentieren die erzielten Ergebnisse anschließend dem Plenum. Moderiert wird die Veranstaltung vom Planungsbüro. Damit in den Kleingruppen konstruktiv gearbeitet werden kann, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 08234/8002-58 oder per E-Mail an g.eibich@bobingen.de nötig. „Ich hoffe, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger am laufenden Prozess beteiligen. Jetzt haben Sie das Wort und die Chance sich mit eigenen Ideen und Wünschen zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Mobilität in Bobingen einzubringen“, sagt Bürgermeister Klaus Förster.

Zweiter Bürgerworkshop findet im Herbst 2022 statt

Im Juni 2022 hat die Stadt Bobingen darüber hinaus ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Beide Planungen verfolgen einen integrierten Ansatz und sollen die Grundlage für ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept bilden, das die für die Stadt Bobingen künftig zentralen Themen der Stadtentwicklung zusammenführt. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung werden daher in das ISEK mit aufgenommen. Wie beim Nahverkehrskonzept steht auch beim ISEK die aktive Teilhabe der Bürgerschaft im Mittelpunkt: ab Oktober können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Online-Beteiligung an der weiteren städtebaulichen Entwicklung Bobingens einbringen. (AZ)