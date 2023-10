Wieder ein gebrauchter Tag für Bobingen

So gnadenlos kann Fußball sein. Der TSV Bobingen war beim SC Oberweikertshofen über 90 Minuten die aktivere und gefährlichere Elf. Doch am Ende stand wieder eine Niederlage.

Der TSV Bobingen zeigte sich beim Match gegen den SC Oberweikertshofen von Beginn an sehr engagiert und versuchte, konstruktiv nach vorn zu spielen. Die Gastgeber beschränkten sich darauf, das Bobinger Spiel bereits im Mittelfeld zu stören. Doch die Truppe von Sebastian Jeschek und Christopher Detke kam immer wieder in Tornähe. Wirklich gefährlich wurde es aber nicht. Auf der anderen Seite verlebte der Bobinger Torhüter Laurin Sommer zunächst einen ruhigen Nachmittag.

Der TSV Bobingen tat in Oberweikertshofen wesentlich mehr fürs Spiel. Am Ball Berkay Akgün. Foto: Elmar Knöchel

Bobingen war die aktivere Mannschaft

Die eher destruktiv eingestellten Gastgeber kamen nur zu einer einzigen halbwegs gefährlichen Torchance, die die Bobinger Abwehr aber in Zusammenarbeit mit Sommer entschärfen konnte. Das änderte sich jäh in der 41. Spielminute. Ein Bobinger Angriff wurde an der Außenlinie in der Hälfte der Gastgeber abgefangen. Ein Befreiungsschlag landete glücklich bei einem Oberweikertshofener Spieler im Mittelfeld. Mehrere Bobinger Spieler reklamierten, dass der Ball mit der Hand mitgenommen worden sei. Der Schiedsrichter sah das anders und ließ weiterspielen. Ein weiterer Pass in die Spitze genügte, um die Bobinger Abwehr auszuhebeln. Und völlig aus dem Nichts erzielte Oberweikertshofens Maximilian Schuch das 1:0 (41.). Doch es kam noch schlimmer. Der Bobinger Kapitän Hüseyin Tomakin musste nur eine Minute später in ein Laufduell auf der linken Abwehrseite. Er kam zuerst an den Ball und entschloss sich zu einem folgenschweren Rückpass. Aus rund 30 Metern spielte er den Ball relativ hoch zurück auf Keeper Laurin Sommer. Der versuchte, anstatt den Ball einfach zur Seite wegzuköpfen, das Spielgerät mit der Brust anzunehmen. Der Ball sprang zu weit weg, direkt vor die Füße des heranstürmenden Zoran Dimitreijevic. Wieder ein Gastgeschenk. So stand es innerhalb von zwei Minuten plötzlich 2:0. Fußball verkehrt im Sportpark von Oberweikertshofen.





Die vielbeinige Abwehr der Gastgeber konnte immer wieder klären. Hier gegen Christopher Detke (Bildmitte). Foto: Elmar Knöchel

Zwei Gegentore aus dem Nichts

Die Truppe aus Bobingen hatte sich aber nicht aufgegeben. Anders als in einigen Spielen zuvor kam die Mannschaft entschlossen und hellwach aus der Kabine. Dazu war der TSV rund zehn Minuten in Überzahl, da kurz vor der Pause Anes Osmanoski eine Zeitstrafe bekommen hatte. Bobingen übernahm das Ruder und versuchte, zum Anschlusstreffer zu kommen. Oberweikertshofen beschränkte sich weitgehend aufs Verteidigen. Sporadische Konterversuche waren relativ ungefährlich. Als zwingende Folge des größer werdenden Drucks kamen die Schützlinge von Sebastian Jeschek fast zwangsläufig zu Torgelegenheiten. Aber Maximilian Krist, Manuel Britsch und Hüseyin Tomakin scheiterten nacheinander entweder an der vielbeinigen Abwehr oder am jetzt gut beschäftigten oberbayerischen Torhüter. Wie schon so oft in dieser Saison wollte ein Treffer dennoch nicht glücken. Auch die immer wieder herausgeholten Ecken konnten letztlich nicht für Gefahr sorgen. Von den Gastgebern war in der gesamten zweiten Hälfte offensiv so gut wie nichts zu sehen. In der 75. Spielminute brachte der Bobinger Trainer dann mit Manuel Hampp und Nicolas Prestel zwei frische Offensivkräfte aufs Feld. Das zeigte Wirkung. Vor allem Prestel brachte über die linke Seite Schwung in die Partie. Rund acht Minuten nach seiner Einwechslung spielte er sich im Strafraum durch, scheiterte aber am Torhüter. In der 89. Spielminute war es dann aber endlich so weit. Nicolas Prestel erzielte, nach einem Abpraller, den hochverdienten Anschlusstreffer für den TSV Bobingen. Das war aber leider zu spät. Ab der 90. Spielminute löste Bobingen die Abwehr nahezu komplett auf, um doch noch einen "Lucky Punch" zu setzen. Das nutzten die Gastgeber am Ende für einen mustergültigen Konter und erzielten mit dem Schlusspfiff in der vierten Minute der Nachspielzeit das dritte Tor. So wurde der TSV Bobingen wieder einmal unter Wert geschlagen.





Kaum gegnerische Torchancen und trotzdem dreimal geschlagen. Bobingens Torhüter Laurin Sommer. Foto: Elmar Knöchel

TSV Bobingen Laurin Sommer, Leon Göttinger (Christopher Detke 25.), Sandro Burghard, Elias Ruf (Luis Müller 85.), Nicolai Petereit (Nicolas Prestel 75.), Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch, Berkay Akgün (Manuel Hampp 78.), Hüseyin Tomakin (Christian Frickinger 68.) Tore 1:0 Maximilian Schuch (41.), 2:0 Zoran Dimitrijevi (42.), 2:1 Nicolas Prestel (89.), 3:1 Moritz Leibelt (90+4.) Zuschauer 130, Schiedsrichter Christian Babjar