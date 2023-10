Wieder ein Unentschieden in Bobingen

Für den TSV Bobingen reicht es gegen den SC Olching wieder nur zu einem 2:2. Obwohl der Aufsteiger über weite Teile ein gutes Spiel zeigt, war der Ausgleich in der Nachspielzeit glücklich.

Stark verbessert präsentierte sich der Aufsteiger aus Bobingen beim Heimspiel gegen den SC Olching. Gegenüber dem Spiel in Memmingen zeigte sich das Team von Christopher Detke wesentlich zielstrebiger und versuchte gleich in den ersten Minuten die Initiative zu ergreifen. Die Folge waren viele gewonnene Zweikämpfe im Mittelfeld. Aber auch das Spiel auf das Tor des Gegners sah besser aus. So kamen die Bobinger in den ersten 20 Minuten zu zwei guten Torgelegenheiten. Maximilian Krist und Berkay Akgün scheiterten aber aus kurzer Distanz. Trotzdem waren das bereits zu diesem Zeitpunkt mehr Torgelegenheiten als während des ganzen Spiels in der Vorwoche in Memmingen.

Exemplarisch: Statt selbst in aussichtsreicher Position abzuschließen, wird noch einmal quer gespielt. Foto: Elmar Knöchel

Nach rund einer halben Stunde kam dann der Gast aus Olching besser ins Spiel, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. In der 35. Minute brachten die Spieler aus dem Umfeld von München dann den Ball nach vorne. Die Bobinger Abwehr - obwohl in Überzahl - verhielt sich zu passiv und ließ die Gäste in Ruhe um den Strafraum herumspielen. Als dann der Olchinger Balipal Alskandar den Ball auf der rechten Seite in Ruhe annehmen und Richtung Mitte laufen konnte, fasste er sich ein Herz und zog aus rund 18 Metern ab. Der Ball landete, unhaltbar für Bobingens nach Rotsperre zurückgekehrten Torwart Laurin Sommer, im Netz. Dieser Führungstreffer stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Der TSV Bobingen brauchte ein paar Minuten um sich zu sortieren und hatte in der letzten Minute der ersten Hälfte den Ausgleich auf dem Fuß. Bobingens Verteidiger Manuel Britsch stand plötzlich fast frei vor dem guten Olchinger Schlussmann Michael Loroff. Doch anstatt selbst abzuschließen passte Britsch noch einmal auf kürzestem Raum quer zu Maximilian Krist. Der musste sich den Ball dann erst auf den stärkeren linken Fuß legen, was dem Torwart die Möglichkeit gab, wieder in Position zu kommen. Statt mit einem 1:1 gingen die Bobinger mit einem Rückstand in die Kabine.

Premiere. Trainer Christopher Detke (links) bereitet Florian Kohler auf seinen ersten Einsatz in der Landesliga vor. Foto: Elmar Knöchel

Olching kommt wacher aus der Kabine

Olchings Trainer Andreas Zorn schien in der Pause das Bobinger Spiel gut analysiert zu haben. Seine Mannschaft kam aktiver aus der Kabine und ließ den TSV Bobingen mehr laufen. In der 48. Spielminute war der Aufsteiger anscheinend noch nicht ganz wach. Nach einem Freistoß an der Mittellinie war die aufgerückte Abwehr unsortiert und es reichte wieder einmal ein einziger Diagonalpass, um die Abwehrkette zu überspielen. Völlig alleinstehend verwandelte Luka Batarilo-Cerdic zum 2:0 für die Gäste. Die taten dann dem Team von Christopher Detke den Gefallen, nicht weiter konsequent nach vorne zu spielen, sondern schalteten in den Verwaltungsmodus, um den Zweitorevorsprung über die Zeit zu bringen. In dieser Phase trieben Kapitän Hüseyin Tomakin und Mittelfeldmann Paul Simler ihre Mannschaft unermüdlich an. Bobingen wurde stärker, Olching wusste sich immer öfter nur noch mit Foulspielen zu helfen. Schließlich belohnte sich der Aufsteiger und kombinierte sich von links in den Strafraum der Gäste. Die genau getimte Hereingabe von Maximilian Krist verwandelte dann Elias Ruf zum Anschlusstreffer. Das setze noch einmal Kräfte frei und nach einem schönen Freistoß von Maximilian Krist aus rund 30 Metern war es schließlich der unermüdliche Paul Simler, der den Ball zum Ausgleich über die Linie bugsierte. Das Remis war am Ende zwar einigermaßen gerecht, allerdings müssen sich die Bobinger den Vorwurf gefallen lassen, den Gegner zweimal zu Toren eingeladen zu haben.

Jubel und Erleichterung nach dem späten Ausgleich. Foto: Elmar Knöchel

Am kommenden Dienstag steht das nächste Heimspiel gegen Kempten an

Nach diesem neuerlichen Unentschieden bleibt dem Team keine Zeit, das Spiel zu analysieren. Denn bereits am kommenden Dienstag steht das nächste Heimspiel im Siegmundpark an. Um 14 Uhr beginnt das Match gegen den FC Kempten. Das dürfte für die Truppe um Kapitän Hüseyin Tomakin eine ungleich schwerere Aufgabe werden. Denn der FC Kempten steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Parallel zum Spiel in Bobingen haben die Allgäuer den FC Memmingen II, der Bobingen mit einem 4:0 abgefertigt hatte, mit 3:2 geschlagen. Das sollte eine Warnung sein, dass dann ein Gegner von anderem Kaliber in der Bobinger Arena auflaufen wird. Der größte Unterschied im Vergleich zwischen dem Tabellendritten Kempten und dem Tabellenvorletzten TSV Bobingen liegt wohl in der Abwehr. Während der TSV Bobingen bereits 25 Gegentore hinnehmen musste, wurde der FC Kempten bisher nur 15 Mal bestraft. Allerdings hat der TSV Bobingen an diesem Samstag wieder einmal gezeigt, dass die Moral der Truppe intakt ist, wie der sportliche Leiter der Bobinger, Michael Deschler, nach dem Spiel bemerkte.

Wieder ein vorbildlicher Kämpfer. Paul Simler (beim Kopfball) machte ein starkes Spiel. Foto: Elmar Knöchel





TSV Bobingen Laurin Sommer, Leon Göttinger (Samuel Olejnik 87.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch, Berkay Akgün (Florian Kohler 72.), Hüseyin Tomakin (Michael Zedelmeier 65.) Tore 0:1 Banipal Alskander (35.), 0:2 Luka Batalio-Cerdic (47.), 1:2 Elias Ruf (52.), 2:2 Paul Simler Besonderes Vorkommnis Gelb-Rot für den Olchinger Kevin Roth Schiedsrichter Maximilian Oligschläger Zuschauer 200