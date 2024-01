Windkraft in Bobingen: So geht es weiter

Plus Der Flächennutzungsplan ist aufgestellt. Nach dessen Genehmigung könnten bei Burgwalden Windräder gebaut werden. Dazu braucht es noch weitere Genehmigungen.

Es waren stellenweise emotional geführte Auseinandersetzungen um den Teilflächennutzungsplan für Windkraft in Bobingen. Während einer Mitgliederversammlung kam es zu Wortgefechten und einige Burgwaldener Bürgerinnen und Bürger hatten Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht. Letztlich wurde dann aber der "Teilflächennutzungsplan Windkraft" im Bobinger Stadtrat beschlossen und Ende Dezember beim Landratsamt Augsburg zur Genehmigung eingereicht.

Bei der Stadt Bobingen gehen die Verantwortlichen momentan davon aus, dass die erforderliche Genehmigung bis spätestens Ende Januar vorliegen wird. Nach der entsprechenden Veröffentlichung könnte der Flächennutzungsplan bereits am 31. Januar rechtskräftig werden. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass dann sofort Windräder gebaut werden können. Wie Eva-Maria Gürpinar, Pressesprecherin der Stadt Bobingen, mitteilte, werde momentan keine Aufstellung eines Bebauungsplanes für das entsprechende Gebiet geplant. Daraus ergebe sich die weitere Vorgehensweise. Mögliche Interessenten für einen Bau von Windrädern im Landschaftsschutzgebiet "Westliche Wälder" müssten zunächst einen konkreten Bauantrag für geplante Anlagen stellen. Dieser werde dann gemäß dem Bundesimmissionsschutzgesetz geprüft. Der vorliegende Flächennutzungsplan schaffe noch kein Baurecht. Das könne nur nach Antrag und entsprechender Einzelfallprüfung erteilt werden.