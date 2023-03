Windradstandorte: Studie bestätigt Vermutungen in Bobingen

In den westlichen Wäldern um Bobingen sind geeignete Standorte für Windräder zu finden. Im Moment laufen parallel Gespräche mit Grundstückseigentümern, und Gutachten werden durchgeführt.

Eine im Bobinger Stadtrat vorgestellte Studie zu möglichen Standorten von Windrädern bestätigte die bisherigen Vermutungen.

Der Höhenzug westlich der Bobinger Siedlung bis hin nach Reinhartshausen sei grundsätzlich geeignet, um dort Windräder aufzustellen. Die heutzutage erforderlichen Bauhöhen von rund 250 Metern über Grund könnten dort verwirklicht werden. Militärische Belange seien in diesem Bereich nicht betroffen. Allerdings gibt es für einen Teil der möglichen Flächen weiterhin Ausschlusskriterien. Dazu gehören Wasserschutzgebiete und Areale mit möglichen Bau- oder Bodendenkmälern. Natur- und Landschaftsschutzgebiete stellen nach einer Gesetzesänderung allerdings keinen Hinderungsgrund mehr dar.

Gespräche mit Waldbesitzern laufen

Wie Bobingens Zweiter Bürgermeister Armin Bergmann auf Nachfrage bestätigte, werden zur Zeit Gespräche mit Waldbesitzern geführt. Die Gespräche würden gut verlaufen, die Mehrzahl der Grundstückseigentümer könnte sich mit möglichen Windrädern auf ihrem Grund anfreunden. Die Stadt Bobingen habe den Bau von Windrädern priorisiert, und der Stadtrat habe bereits einer Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt. Gleichzeitig wurde eine Untersuchung von Artenschutz-Kriterien in Auftrag gegeben.

Die Ergebnisse aus dieser Studie sollen im Laufe des Jahres 2023 vorliegen. Ein genauer Zeitrahmen, wann sich in Bobingen Windräder drehen könnten, sei aber im Moment noch nicht abschätzbar, so Bergmann. In der im Stadtrat vorgestellten Studie hatte der Experte zwar von einem möglichen Projektstart im Jahr 2026 gesprochen, doch aufgrund vieler Aspekte, wie der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren oder den einzukalkulierenden, langen Lieferzeiten, könne man derzeit keinen verbindlichen Zeitrahmen nennen.

Überlegungen zum Bau von Speicheranlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff lägen in Bobingen im Moment nicht vor. Denn geplant sei, dass der von Bobinger Windrädern erzeugte Strom direkt in Bobingen genutzt wird. Durch große Abnehmer aus der Industrie solle ein kontinuierlicher Verbrauch des Windstroms durchgängig gewährleistet sein.

Zur Frage, ob es in Bobingen ein Grundsatzkonzept zum Ausbau regenerativer Energien gebe, sagte Armin Bergmann: "Ein konkretes Konzept ist derzeit im Rahmen eines Energienutzungsplans in Kooperation mit anderen Kommunen des südlichen Landkreises Augsburg des Begegnungslands Lech-Wertach in Planung."