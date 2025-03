Wird Bauen in Bobingen bald günstiger?

Es ist ein immer wiederkehrendes Thema in den Sitzungen des Bobinger Bauausschusses: die Stellplatzsatzung. Kaum ein Bauantrag, bei dem nicht über die Einhaltung der Vorgaben zur Schaffung von genügend Parkplätzen gesprochen werden muss. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Diskussionen, ob diese Satzung nicht angepasst werden sollte. Hauptsächlich der Fraktion der Grünen sind die Vorgaben zu großzügig. „Im Sinne der Mobilitätswende sollten wir zugunsten anderer Verkehrsteilnehmenden nicht mehr so viel Platz fürs Auto aufwenden“, sagte Stadtrat Lukas Geirhos (Grüne) jüngst dazu. Sein Kollege Martin Geschwilm (FW) konterte: „Wie wir bei den Erhebungen zum Verkehrskonzept gesehen haben, ist in Bobingen immer noch das Auto Verkehrsmittel Nummer eins. Deshalb brauchen wir Parkplätze.“

