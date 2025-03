Wie läuft es mit der Bobinger Wirtschaft?

Für eine Stadt ist die wirtschaftliche Entwicklung ein Erfolgsindikator. Auch in Bobingen. Wie steht es mit der Entwicklung in der 18.000-Einwohner-Stadt? Im ersten Moment dürfte wohl den meisten Bobingern das neue Fachmarktzentrum in der Königsbrunner Straße in den Sinn kommen. Dort entstehen gerade neue Geschäfte mit guter Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten. Doch das ist nur eine Seite der Medaille.

