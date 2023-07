Wo in Bobingen zu schnell gefahren wird

Unfallursache Nummer eins im Straßenverkehr ist überhöhte Geschwindigkeit. Auch in Bobingen gibt es auffällige Bereiche. Die kommunale Verkehrsüberwachung zeigt das.

Seit Januar 2022 gibt es in Bobingen die kommunale Verkehrsüberwachung. Jetzt gab Petra Haupeltshofer von der Verkehrsüberwachung Schwaben im Bobinger Stadtrat ihren Bericht ab.

Drei der auffälligen Straßen liegen in der Bobinger Siedlung

Insgesamt wurden im Überwachungszeitraum bis zum 30. Juni im laufenden Jahr 2035 Verstöße festgestellt. In 46 Fällen gab es Punkte in der Verkehrssünderkartei, fünfmal wurden Fahrverbote verhängt. Gleich drei der auffälligsten Straßen mit vielen Geschwindigkeitsübertretungen liegen in der Bobinger Siedlung. Dort wurden in der Winterstraße, der Herbststraße und in der Dr.-Kämpf-Straße auffällig viele Überschreitungen festgestellt. "Diese Bereiche sollten weiterhin intensiv überwacht werden", so Haupeltshofer.

Ebenfalls auffällig die Attenhofer Straße in Burgwalden und in Bobingen die Römerstraße, Parkstraße, Lechallee und Maria-Hilf-Straße. In allen genannten Straßen gilt Tempo 30. Bei den Straßen mit einem Tempolimit von 50 Stundenkilometern gab es auffällig viele Tempoverstöße in der Max-Fischer-Straße, der Augsburger und der Lindauer Straße. Die meisten aller Tempoüberschreitungen bewegten sich dabei naturgemäß in einem Bereich von sechs bis zehn Stundenkilometern zu viel. Doch es wurden auch Fahrzeuge mit Tempoüberschreitungen um bis zu 40 Stundenkilometer gemessen.

Bobingerinnen und Bobinger müssen sich an die Parkscheibe gewöhnen

Beanstandungen gab es nicht nur im fließenden Verkehr. Auch Parkverstöße gab es reichlich. Insgesamt 1529 Mal wurde ein "Knöllchen" verteilt. Dabei war der auffälligste Punkt das "Parken ohne Parkscheibe". Anscheinend müssen sich die Bobingerinnen und Bobinger erst daran gewöhnen, dass die Parkordnung in der Innenstadt jetzt auch wirklich überwacht wird. In 140 Fällen kam es zu Verstößen, weil die Parkscheibe falsch eingestellt war. Dazu kamen 100 Überschreitungen der Höchstparkdauer. Gerade in den Wohngebieten sei die Parkdisziplin laut Haupeltshofer verbesserungswürdig. Hier gab es 51 beanstandete Fälle von "Parken auf dem Gehweg" und 57 Mal wurde das Halteverbot missachtet. Insgesamt 16 Fälle gab es beim ungerechtfertigten Parken auf einem Behindertenparkplatz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Angesichts der auffälligen Straßen fragte Stadtrat Clemens Bürger (Grüne) nach, warum in Bayern - anders als in Baden-Württemberg - nicht verstärkt auf fest installierte Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung gesetzt werde. Petra Haupeltshofer antwortete, dass dies eine politische Entscheidung sei. Allerdings verfüge die Verkehrsüberwachung über eine "teilstationäre" Anlage. Damit sei eine Überwachung an 24 Stunden und sieben Tagen in der Woche möglich. "Diese Anlage ist aber für das ganze Jahr ausgebucht. Es ist jedoch die Anschaffung einer zweiten Anlage geplant. Dann gibt es auch Kapazitäten für Bobingen."

Lesen Sie dazu auch