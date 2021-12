Bobingen

Wohnen: So vergibt Bobingen künftig seine Baugrundstücke

In Bobingen wird wie hier beim Gebiet Point IV weiter fleißig gebaut. Die Richtlinien für die Vergabe der Baugrundstücke wurden leicht angepasst.

Plus Baugrundstücke sind gefragt - auch in Bobingen. Doch wer kommt zum Zug? Der Stadtrat hat nun über die Regeln diskutiert, nach denen Plätze verteilt werden.

Von Elmar Knöchel

Der Bauboom in Bobingen geht weiter. Nachdem das Gebiet "nördlich der Herbststraße" nur noch wenige Lücken aufweist, sind die Arbeiten im Gebiet "Point IV" an der Wertachstraße in vollem Gange. Während die Arbeiten dort laufen, werden im Stadtrat bereits die Weichen gestellt für das Folge-Baugebiet "Point V". Es sollten für den neuen Bereich die gleichen Kriterien gelten wie bereits bei den beiden Vorgängergebieten. Dabei waren die Hälfte der Baugrundstücke über ein Punkteverfahren, 30 Prozent im Losverfahren und 20 Prozent der Grundstücke im Höchstgebotsverfahren vergeben worden.

