Zahlreiche zerkratzte Autos und brennende Tonnen in Bobingen

61 Autos wurden in Bobingen beschädigt. Der Schaden ist immens. Viele Menschen sind fassungslos. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer hat was gesehen?

Viele Menschen in Bobingen sind entsetzt: 61 zerkratzte Autos, ein Schaden von über 80.000 Euro und kein Hinweis darauf, wer hinter der Zerstörungsserie stecken könnte. Die Polizei tappt derzeit im Dunkeln.

Mit einem spitzen Gegenstand wurden in Bobingen Autos zerkratzt

Die Beamten wissen bislang nur, dass die beschädigten Autos in der Poststraße, Römerstraße, Anicher Straße, Rathausplatz und -straße, Bodenseestraße, Regensburger Allee, Lechallee und Bäckerstraße standen. Für die Kratzer wurde ein spitzer Gegenstand wie ein Schraubendreher oder Nagel verwendet. Außerdem wurde versucht, mit einem schweren Schachtdeckel eine Scheibe an der Jahnhalle einzuwerfen. In der Regensburger Allee wurden drei Tonnen in Brand gesetzt.

Die Polizei bittet dringend, verdächtige Wahrnehmungen oder Personen umgehend unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden. Auch Hinweise zu älteren Fällen werden unter dieser Rufnummer entgegengenommen. (AZ)