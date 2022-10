Stadt Bobingen lehnt Zuschuss für private Lastenräder ab

Im Stadtrat wird über eine Förderung, die ein Impuls für mehr Räder mit Elektroantrieb sein könnte, diskutiert. Am Ende ist die CSU von der Entscheidung enttäuscht.

Der Antrag der CSU-Fraktion zur Förderung von privaten Lastenrädern wurde kürzlich im Bobinger Hauptausschuss abgelehnt. Grund der Ablehnung, der sich alle Parteien außer den Antragstellern anschlossen, war die schwierige Finanzlage der Stadt.

Außerdem, so argumentierte Stadtrat Lukas Geirhos von den Grünen, sei eine Förderung von maximal 750 Euro für ein Lastenrad, das im Anschaffungspreis zwischen 3000 und 5000 Euro liege, nicht zielführend. Denn bei diesen Preisen könnten nur Personen und Familien in den Genuss der Förderung kommen, die sich das ohnehin leisten könnten. Für finanziell schlechter gestellte Menschen seien 2000 bis 3000 Euro für ein Fahrrad im Moment nicht zu stemmen. Da würde eine Förderung von 750 Euro nicht weiterhelfen.

CSU in Bobingen ist von der Entscheidung enttäuscht

CSU-Fraktionschef Herwig Leiter zeigte sich von der Entscheidung enttäuscht. Er meinte, dass dies ein guter Impuls wäre, um ein solches Rad anzuschaffen. So könnten Autofahrten eingespart und der Autoverkehr in der Innenstadt verringert werden. Rückendeckung bekam er jetzt von der Bobingerin Regine Semmlinger. "Bei uns hätte ein solches Rad einige Autofahrten ersetzen können. Angesichts des hohen Preises wäre eine solche Förderung durchaus hilfreich gewesen."

Tina Bader berichtete von ihren Erfahrungen. "In Bobingen ist so ein Lastenrad sehr sinnvoll. Die Wege im Kernort sind kurz und im Verkehr ist es nicht anders als mit einem normalen Fahrrad", sagte sie. Besonders angenehm sei, dass sie vor den Geschäften keinen Parkplatz suchen müsse, sondern meist direkt vor der Tür parken könne. Trotz des hohen Preises würde sie so ein Rad sofort wieder kaufen. Denn in ihrer Familie hätte das Lastenrad viele Autofahrten mittlerweile unnötig gemacht. Und dank des starken Elektromotors sei das große Rad auch relativ bequem zu fahren. Daher bedauere sie die Entscheidung, die Förderung solcher Räder zu streichen.