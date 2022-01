Zehnjährigen beinahe angefahren

In Bobingen ist es fast zu einem Unfall mit einem Zehnjährigen gekommen.

Der Beinaheunfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 13.45 Uhr an der Fußgängerampel in der Bahnhofstraße auf Höhe der Einmündung zur Rathausstraße. Ein Zehnjähriger trat nach einem Streit mit anderen Schülern auf die Fahrbahn und übersah hierbei ein herannahendes Auto.

Die unbekannte Autofahrerin konnte durch ihr schnelles Reagieren einen Verkehrsunfall gerade noch verhindern. Der Junge blieb unverletzt. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkeln, eventuell schwarzen Pkw der Marke Opel gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet die Fahrerin des Pkws, sich unter der Telefonnummer 08234/ 9606-0 zu melden. (AZ)