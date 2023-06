Zeugen gesucht: Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

In Bobingen verschwindet ein Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der ist mit 5000 Euro beträchtlich.

Auf dem Parkplatz des Hotel Schempp in der Bischof-Ulrich-Straße 2 in Bobingen kam es am Freitag im Zeitraum zwischen 15 und 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der geparkte Mercedes eines Mannes wurde hierbei entlang der Beifahrerseite beschädigt. Dabei hinterließ das verursachende Fahrzeug rote Lackspuren.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 5000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bobingen unter der Rufnummer 08234/9606-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)