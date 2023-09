Bobingen

12:00 Uhr

Zu Besuch im Hortus-Garten: Was sich dahinter verbirgt

Achim Renninger in seinem Naturgarten in Reinhartshausen.

Plus Achim Renninger gärtnert nach einem besonderen Prinzip. Sein Garten ist in drei Zonen aufgeteilt. Es geht um natürliche Kreisläufe und Zusammenhänge in der Natur.

Von Elmar Knöchel

"So naturnah wie möglich." Das ist der Grundsatz von Achim Renninger, wenn es um die Gestaltung seines Gartens geht. Es kommen nur Pflanzen in seinen Garten, die hier auch heimisch sind. Außerdem müssen sie nützlich für Mensch und Tier sein. Renninger beachtet das Prinzip, dass ein Garten von den Kreisläufen der Natur mitgestaltet wird. "Dazu muss man wissen, dass ein Garten niemals für sich alleine steht. Er ist ein Teil der Umgebung und hat selbst auch Einfluss auf die umliegende Natur", sagt er.

So sei er immer wieder angenehm überrascht, wenn sich eine neue Pflanzenart ohne sein Zutun in seinem Hortus-Garten ansiedelt. Das Konzept zu dieser Gartenform hat Markus Gastl entwickelt, der mittlerweile das sogenannte Hortus-Netzwerk gegründet hat. Das Wort Hortus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Garten. Renninger steht immer wieder in Kontakt zum Gründer der Gartenbewegung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

