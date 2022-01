Zu viele Raser: In Bobingen wird jetzt stärker kontrolliert

Plus In Bobingen haben sich immer wieder Anwohner über Raser beschwert. Jetzt soll der Verkehr stärker überwacht werden. Und auch Falschparker werden bestraft.

Lange gab es in Bobingen nur selten Geschwindigkeitsmessungen. Durchgeführt wurden diese bisher ausschließlich von der Polizei. Die bevorzugten Messorte waren dabei kein Geheimnis mehr. Beliebte Kontrollpunkte waren am Bobinger Krankenhaus und die Verbindungsstraße zwischen Straßberg und Reinhartshausen. Gerade erst vor ein paar Tagen war dort wieder ein Fahrzeuglenker mit weit mehr als den erlaubten 80 km/h geblitzt worden. Jetzt werden die Kontrollen ausgeweitet.