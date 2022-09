Zukunft der Wertachkliniken: Auch Kritik am Landrat wird laut

Plus Bei einer Diskussionsrunde der Freien-Bürger-Union in Bobingen geht es ums Ende der Geburtenstation und die Pläne für einen Neubau.

Die Zukunft der Wertachkliniken ist ein Thema, das im südlichen Landkreis gerade viele Menschen bewegt. Das Aus für die Geburtenstation war ein Aufreger im südlichen Landkreis. Nachdem es vor zwei Jahren die Geburtshilfe in Schwabmünchen erwischt hatte, wird jetzt die Bobinger Station ebenfalls geschlossen. Auch das war Thema bei den FBU-Gesprächen, bei denen auch Kritik an Landrat Martin Sailer und Klinikchef Gösele laut wurde.