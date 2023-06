Zwei Diebe stehlen in Bobingen einen Kaugummiautomaten

In Bobingen wurde am späten Montagabend ein Kaugummiautomat gestohlen. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um zwei junge Männer.

Am späten Montagabend wurde ein Bobinger Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Um 23.20 Uhr hörte er verdächtige Geräusche vor seinem Anwesen Am Rain. Als er aus dem Fenster sah, konnte er zwei junge Männer beziehungsweise Jugendliche dabei beobachten, wie sich diese an einem Kaugummiautomat zu schaffen machten, diesen letztendlich samt einiger Latten von einem Gartenzaun rissen und mitnahmen. Eine durchgeführte Sofortfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Täter werden auf 16 bis 17 Jahre geschätzt

Die beiden Täter werden auf etwa 16 bis 17 Jahre geschätzt und sind zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Einer trug weiße Turnschuhe und der andere ein weißes T-Shirt. Der Diebstahlschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Zaun beträgt rund 150 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden jungen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen, Telefon 08234/9606-0, zu melden. (AZ)