Zwei Kabarettisten treten gemeinsam in der Singoldhalle auf

In der Bobinger Singoldhalle treten gleich zwei Kabarettisten auf: Jakob Friedrich und Matthias Jung sind am Freitag, 21. April, zu Gast.

Etwas Besonderes hat sich Gernot Albes, Veranstalter des Unterhaltungskonzepts Kabarett und Wein, für seine Gäste in der Singoldhalle einfallen lassen: Erstmalig überhaupt teilen sich am Freitag, 21. April, gleich zwei Kabarettisten das Abendprogramm. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.45 Uhr.

Jakob Friedrich, Senkrechtstarter in der Kabarettistenszene, Ex-Facharbeiter in der Industrie, nimmt im Programmteil "I schaff mehr wie Du!" sein Publikum mit auf die Reise in seinen Arbeitsalltag und macht es bekannt mit seinen Kollegen und Vorgesetzten, die durch ihre schwäbische Mentalität charmant und komisch daherkommen. Mit Situationskomik und Sprachwitz analysiert er politische und wirtschaftliche Zusammenhänge, greift seine Themen mitten aus dem Leben und führt dem Publikum den alltäglichen Wahnsinn in kuriosen Alltagssituationen vor Augen.

Kabarettist Matthias Jung dagegen teilt mit dem Publikum humoristisch sein gelebte Berufs- und Lebenserfahrung als Diplom-Pädagoge und zweifacher Vater in seinem Programm "Chill mal, am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig". Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Und wer ist der Meinung, dass sich der Mann immer noch in der Pubertät befindet? Fragen, die Jung als Ratgeber mit Komik in seinem Programm stellt und schließlich zu der aufmunternden Antwort kommt: "Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht!"

Ziel von Albes: richtiges Kabarett, kein Klamauk

"Ich bin auch schon sehr gespannt auf die beiden und ich freue mich sehr", sagt Veranstalter Gernot Albes. "Natürlich habe ich mir vorher ein Bild von den Künstlern gemacht. Ich schau mir immer auf Youtube die Programmausschnitte an, die die Kabarettisten, die ich mir ausgesucht habe, da einstellen."

Tatsächlich spreche er mit den Kabarettisten persönlich erst am Veranstaltungsabend, erzählt Albes. Alle Kontakte und Verhandlungen vorher laufen über die Agenturen, die die Künstler vermitteln. "Es gibt auch so richtig große, sehr gute und bekannte Kabarettisten in der Szene. Aber wenn da die Agentur hört, dass ich maximal 400 Zuschauer in die Singoldhalle kriegen kann, dann winkt die ab."

Grundsätzlich wolle er richtiges Kabarett bieten, "kein Klamauk-Kabarett", betont Albes. "Nicht so was, wie man es auch mal im Fernsehen sieht, wo zwanzigtausend Leute lachen, man sich aber fragt, warum die jetzt lachen. Da wird manchmal richtig gruseliges Niveau geboten."

Karten für die Veranstaltung am Freitag, 21. April, in der Singoldhalle sind erhältlich bei Buchhandlung Di Santo in Bobingen (Hochstraße 5b).