Wer sind die Herausforderer bei der Bobinger Bürgermeisterwahl?

Vor viereinhalb Jahren war Amtsinhaber Klaus Förster (CSU) selbst der Herausforderer für den damals amtierenden Bürgermeister Bernd Müller (SPD). Es kam fast einem kleinen Erdbeben gleich, als Müller nach 24 Jahren als Bobinger Bürgermeister seinen Schreibtisch räumen musste und Klaus Förster ins Bobinger Rathaus einzog. „Bernd Müller hat in seiner langen Amtszeit einen guten Job gemacht. Und politisch lagen wir in unseren Ansichten oftmals gar nicht so weit auseinander.“ So respektvoll verabschiedete Förster damals seinen Vorgänger.

