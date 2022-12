In Bobingen werden die Wassergebühren kräftig steigen

Der Chef der Bobinger Stadtwerke stellt die Kalkulation der Gebühren für die nächsten vier Jahre vor. Die Mitglieder des Werkausschusses tun sich schwer, einen Beschluss zu fassen.

Stadtwerkechef Bernhard Langert stellte im Werkausschuss die neue Vierjahreskalkulation und mehrere Varianten, wie die Gebühren in den nächsten Jahren aussehen könnten, vor.

Diese Modelle hatten aber alle eines gemeinsam: deftige Erhöhungen bei den Wasserpreisen. Dabei machte Langert klar, dass auch die Stadtwerke mit den Kostenexplosionen, teilweise weit über dem Inflationsniveau, zu kämpfen hätten. Speziell beim Strompreis. Mittlerweile hätten die Stadtwerke als Großkunde keinen Vertrag mehr mit Festpreis bekommen, sondern würden den aktuellen Preis am Spotmarkt bezahlen. "Das war das einzige Angebot, das wir bekommen haben", so Langert. Das bedeute eine Strompreiserhöhung von rund 350 Prozent. Wobei die tatsächlichen Kosten immer erst nach der Abrechnung klar seien. Die Wasserförderung und -aufbereitung sei sehr stromintensiv. Auch die Kosten für die Klärschlammentsorgung seien eklatant gestiegen. Die Preise für das in der Kläranlage eingesetzte Fällmittel hätten sich verdreifacht.

Wer weniger verbraucht, kann bei den Kosten sparen

Stadtrat Michael Ammer (FBU) wollte wissen, da die Strompreise ja ein Hauptpreistreiber seien, ob die geplante Strompreisbremse auch für Kommunen gelte. Darauf gab Stadtrat Rainer Naumann (FW) die Antwort. "Ja, der Preis wird bei 40 Cent gedeckelt, allerdings nur für 70 Prozent des Verbrauchs." Franz Kaufmann ( CSU) war die geplante Erhöhung der Grundgebühr zu hoch. "Wenn man die Grundgebühr nur geringfügig anhebt, dafür die Verbrauchskosten mehr erhöht, hätten die Menschen wenigstens die Möglichkeit, durch Einsparungen ihre Rechnung positiver zu beeinflussen."

Bei den Wassergebühren gab es Ressentiments: "Mit mir ist eine Gebührenerhöhung von 50 Prozent nicht zu machen", sagte Stadtrat Helmut Jesske (SPD) kategorisch nach der Präsentation der geplanten Gebührenerhöhung. Auch Herwig Leiter (CSU) hatte Bedenken. "Wir sprechen hier über eine Gebührenerhöhung von 50 Prozent. In Zeiten von überall steigenden Kosten müssen wir zwar das betriebswirtschaftlich Notwendige tun, aber alles daran setzen, die Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger in einem erträglichen Rahmen zu halten."

Sollen Gebühren für Niederschlagswasser sinken?

Bei einer geplanten Preissenkung der Gebühren für Niederschlagswasser wollte Monika Müller-Weigand (Grüne) nicht mitgehen. "Wir plagen uns immer wegen zu hoher Flächenversiegelung. Da ist eine Verminderung der Gebühren für Niederschlagswasser das falsche Signal. Sie sollten erhöht werden." Nach längeren Diskussionen wurde schließlich der Kompromissvorschlag von Herwig Leiter angenommen.

Bei der Erhöhung der Grundgebühren wolle man den Vorschlägen der Verwaltung folgen. Die Gebührensenkung beim Niederschlagswasser soll, nach dem Vorstoß der Grünen, nicht erfolgen. Bei der endgültigen Festsetzung der Wasser- und Abwassergebühren sollen die Preise wegen der schwer abzuschätzenden Kostenentwicklung nicht auf vier, sondern nur auf ein Jahr festgeschrieben werden. So könnte die Erhöhung wenigstens etwas abgemildert und in einem Jahr nachjustiert werden. Diesem Kompromiss stimmte der Ausschuss bei drei Gegenstimmen zu. Die genauen Gebühren für diese Variante konnte Stadtwerke-Chef Langert allerdings nicht sofort beziffern. Diese müssten dann endgültig in der Stadtratssitzung in der kommenden Woche beschlossen werden.