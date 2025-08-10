Icon Menü
Bobinger Laurentiusmarkt: Jubiläums-Volksfest begeistert mit Musik und Kulinarik

Bobingen

Jubiläums-Volksfest kommt sehr gut an

Bereits am Freitag platzte das Bierzelt beim Abend der Vereine aus den Nähten. Und auch der Laurentiusmarkt am Sonntag war bestens besucht. 
Von Elmar Knöchel
    Zum ersten Mal trat der „Kobierre“ aus der Partnerstadt Aniche außerhalb Frankreichs auf.
    Zum ersten Mal trat der „Kobierre“ aus der Partnerstadt Aniche außerhalb Frankreichs auf. Foto: Elmar Knöchel

    Sonnenhut oder Regenschirm? Auch bei der 75. Auflage des Laurentiusmarkts bewahrheitete sich, was eingefleischte Bobinger schon lange wissen. Am Bobinger Markttag gibt es nur zwei Wettervarianten: Dauerregen oder Hitze. Diesmal war letztere an der Reihe. Da wunderte es nicht, dass viele Bobingerinnen und Bobinger die Mittagshitze vermeiden wollten und deshalb bereits am Morgen den Marktbereich in der Poststraße besuchten.

