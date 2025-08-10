Jubiläums-Volksfest kommt sehr gut an

Sonnenhut oder Regenschirm? Auch bei der 75. Auflage des Laurentiusmarkts bewahrheitete sich, was eingefleischte Bobinger schon lange wissen. Am Bobinger Markttag gibt es nur zwei Wettervarianten: Dauerregen oder Hitze. Diesmal war letztere an der Reihe. Da wunderte es nicht, dass viele Bobingerinnen und Bobinger die Mittagshitze vermeiden wollten und deshalb bereits am Morgen den Marktbereich in der Poststraße besuchten.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86399 Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bierzelt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis