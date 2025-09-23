Nachbarschaftshilfe bedankt sich bei Helfern

„Wir haben wesentlich mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft als vor 30 oder 40 Jahren“, sagte Jürgen Reichert, Vorsitzender des Trägervereins der Bobinger Sozialstation. „Die Familien, die zum Teil in aller Welt leben und arbeiten, sind nicht mehr so präsent.“ Deshalb sei es wichtig, Menschen Hilfe anzubieten. Genau das leiste die Nachbarschaftshilfe. Dazu brauche es Menschen die bereit sind, ehrenamtlich zu unterstützen.

Kleine Feier im Laurentiushaus

Zum Dank für dieses Engagement wurde im Laufe der kleinen Feier, die anlässlich des zehnten Geburtstages der Bobinger Nachbarschaftshilfe im Laurentiushaus stattfand, an verdiente ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Ehrenamtskarte übergeben. Zuvor hatten Sabine Frenkenberger, Leiterin der Nachbarschaftshilfe, Philipp von Mirbach, Projektleiter der Allianz für Menschen mit Demenz und Jutta Miethig in einem kleinen Theaterstück die Arbeit der Nachbarschaftshilfe verdeutlicht. Bobingens Bürgermeister Klaus Förster bedankte sich bei den Ehrenamtlichen und der Leiterin, Sabine Frenkenberger. Zu ihr gewandt sagte er: „Wenn wir könnten, müssten wir Sie klonen.“

Bürgermeister lobt die Leiterin

Förster bezeichnete sie als „Menschenfängerin“, der es gelinge, Menschen zur Mithilfe zu bewegen. Dieses Engagement würde auch an vielen danderen Stellen in der Stadt dringend gebraucht. Zum zehnten Geburtstag der Bobinger Nachbarschaftshilfe sagte er: „Es ist schön, dass wir die Nachbarschaftshilfe jetzt bereits zehn Jahre in der Stadt haben. Das ist ein Gewinn für Bobingen.“