Pfarreiengemeinschaft Bobingen hat ein Schutzkonzept auf den Weg gebracht

Dem Machtmissbrauch und der sexualisierten Gewalt gegenüber anderen, vor allem Kindern und Jugendlichen, vorgreifen: Das ist die Intention der sogenannten Institutionellen Schutzkonzepte (ISK), die derzeit auf Vorgabe der Bischofskonferenz in den Diözesen und Pfarreien erstellt werden. Auch die Pfarreiengemeinschaft Bobingen (PG) hat sich dieser Herausforderung gestellt und ein umfangreiches ISK auf den Weg gebracht. Zwar gebe es in Bobingen keine konkreten Fälle, aber er sehe es als wichtig an, im Umgang miteinander sensibler zu werden, erklärt Pfarrer Dominic Ehehalt. „Seelsorge und Zusammenarbeit gehen nicht ohne menschliche Nähe und Vertrauen, aber was für den einen noch ein übliches Verhalten ist, ist für den anderen bereits unangenehm.“ Wie sich die Pfarreiengemeinschaft Bobingen an die Arbeit gemacht hat und was sie sich von dem ISK verspricht, zeigt ein Gespräch mit Pfarrer Dominik Ehehalt, Pastoralreferent Patrick Lindermüller, Kirchenmusik Tobias Burann-Drixler und Verwaltungsleiterin Elisabeth Kugelmann.

