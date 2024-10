Krankenpflegeschule: Ein erster Blick in die neue Bobinger Einrichtung

Moderne Unterrichtsräume und Wohngelegenheiten für Pflegeschülerinnen und -schüler: In Rekordzeit wurde der Erweiterungsbau der Bobinger Pflegeschule fertigestellt. Möglich wurde das durch moderne Bauweise in Modulen. Diese wurden im Werk gefertigt und dann vor Ort lediglich zusammengesetzt. „Das ist das Bauen der Zukunft“, sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Durch diese Bauform sei es nicht nur möglich gewesen, den Erweiterungsbau innerhalb der geplanten Zeit fertigzustellen, sondern auch innerhalb des Budgets von 5,3 Millionen Euro zu bleiben. Auf 1008 Quadratmetern Fläche bietet die Schule in Zukunft hervorragende Möglichkeiten, die Pflegeschüler auf ihre zukünftige Tätigkeit vorzubereiten. In zwei Klassenzimmern können 30 Schüler pro Klasse unterrichtet werden. Zwei Ausbildungsgänge werden in Bobingen angeboten.

