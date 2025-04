Vandalismus in Bobinger Toilette ist aufgeklärt

Der jüngste Fall von Vandalismus in der öffentlichen Toilette am Bobinger Rathaus ist aufgeklärt: Nach umfangreichen Ermittlungen kam die Bobinger Polizei auf einen nicht schuldfähigen 13-Jährigen und einen zwei Jahre älteren Jugendlichen.

Toilettenschüssel mit Böller gesprengt

Beide hatten die Toilettenanlage Anfang Januar gegen 16 Uhr verwüstet. Sie traten mit dem Fuß das Waschbecken und eine Handtuchhalterung von der Wand. Außerdem wurde ein Böller gezündet und damit die Toilettenschüssel gesprengt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Stadt Bobingen auf etwa 2500 Euro. Das Jugendamt wurde über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei gehen jetzt an die Staatsanwaltschaft.

Immer wieder ist die Toilette Ziel von blinder Zerstörungswut

Die Stadt hatte nach dem Vorfall eine Belohnung in Höhe von 250 Euro ausgesetzt. Die Anlage war schon öfters Ziel von blinder Zerstörungswut: In den Jahren 2020 und 2021 registrierte die Stadtverwaltung einen deutlichen Anstieg von Sachbeschädigungen in der öffentlichen WC-Anlage am Rathaus. Allein im Jahr 2020 wurden über neun Vorfälle gemeldet. Die Gesamtschäden für die Jahre 2020 und 2021 beliefen sich auf knapp 3000 Euro. (mcz)