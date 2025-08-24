Unbekannte beschädigen Anhänger

Auf einem Parkplatz in der Bobinger Jahnstraße stand ein Anhänger. Wie die Bobinger Polizei mitteilte, wurde der Anhänger zwischen Donnerstag und Samstag massiv beschädigt: Sämtliche Elektroanschlüsse wurden durchgeschnitten. Die Zerstörung führte zu Funktionsstörungen des Anhängers. Der Sachschaden beläuft sich auf eta 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)
