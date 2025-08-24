Icon Menü
Bobinger Polizei sucht Zeugen für Fall von Vandalismus

Bobingen

Unbekannte beschädigen Anhänger

Die Bobinger Polizei sucht Zeugen für einen Fall von Vandalismus: Bei einem Anhänger sind sämtliche Elektroanschlüsse durchgeschnitten worden.
    Die Bobinger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Fall von Vandalismus in der Jahnstraße.
    Die Bobinger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Fall von Vandalismus in der Jahnstraße. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Auf einem Parkplatz in der Bobinger Jahnstraße stand ein Anhänger. Wie die Bobinger Polizei mitteilte, wurde der Anhänger zwischen Donnerstag und Samstag massiv beschädigt: Sämtliche Elektroanschlüsse wurden durchgeschnitten. Die Zerstörung führte zu Funktionsstörungen des Anhängers. Der Sachschaden beläuft sich auf eta 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

