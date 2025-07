Gemeinsam auf Coding-Reise gehen

Wie spannend Codes und Programmiersprachen sind, konnten 26 Schülerinnen und Schüler der Realschule Bobingen beim Energieunternehmen Lechwerke AG (LEW) erleben. Im Rahmen des Bildungsprogrammes „code your way“, ein Projekt der Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern“ im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, bekamen sie Einblicke in Projekte, Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten. Beim „Coding“ geht es darum, Computern mit speziellen Sprachen Anweisungen zu geben – zum Beispiel, um Apps zu entwickeln, Websites zu gestalten oder smarte Geräte zu steuern. Damit sollen Jugendlichen lernen, wie sie mit einfachen Codes digitale Anwendungen steuern und eigene kleine Programme schreiben können.

