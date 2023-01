SMS-Betrüger hat bei Bobingerin Erfolg

Eine 70-Jährige aus Bobingen fällt auf eine tückische Masche herein und verliert viel Geld.

Opfer eines Betrugs wurde am Dienstag eine 70-jährige Frau. Sie erhielt eine SMS von einem Unbekannten, der sich als ihre Tochter ausgab.

Konto angeblich nicht gedeckt

Die vermeintliche Tochter teilte in der Nachricht mit, dass ihr Konto derzeit nicht gedeckt sei, sie aber eine wichtige Rechnung in Höhe von über 2700 Euro zu überweisen habe. Per Sofortüberweisung schickte die 70-Jährige das Geld. (AZ)