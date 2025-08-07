Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Böller-Attacke auf Zigarettenautomat in Bobingen: Polizei fasst die Täter

Bobingen

Männer beschädigen Automaten mit Böller

Polizei greift nachts einen 16- und einen 23-Jährigen in Bobingen auf und erlebt eine Überraschung.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Mit einem Böller hantierten ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener in Bobingen.
    Mit einem Böller hantierten ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener in Bobingen. Foto: Patrick Pleul, dpa-Zentralbild, dpa (Archivbild)

    Wollten Jugendliche Donnerstagnacht einen Zigarettenautomaten in Bobingen mit einem Böller sprengen?

    Zeuge hört einen Knall

    Ein Zeitungsausträger beobachtete am Donnerstag gegen 4.40 Uhr in der Frieda-Forster-Straße zwei Jugendliche. Sie hatten etwas angezündet und rannten danach weg. Kurz darauf hörte der Austräger einen Knall und verständigte die Polizei.

    23-Jähriger hat Elektroschocker dabei

    Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an einem Zigarettenautomaten ein Böller gezündet und der Automat beschädigt worden war. Die Polizisten griffen kurz darauf einen 23- und einen 16-Jährigen auf. Der junge Mann hatte einen verbotenen Elektroschocker dabei. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, den 23-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden