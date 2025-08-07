Männer beschädigen Automaten mit Böller

Wollten Jugendliche Donnerstagnacht einen Zigarettenautomaten in Bobingen mit einem Böller sprengen?
Zeuge hört einen Knall
Ein Zeitungsausträger beobachtete am Donnerstag gegen 4.40 Uhr in der Frieda-Forster-Straße zwei Jugendliche. Sie hatten etwas angezündet und rannten danach weg. Kurz darauf hörte der Austräger einen Knall und verständigte die Polizei.
23-Jähriger hat Elektroschocker dabei
Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an einem Zigarettenautomaten ein Böller gezündet und der Automat beschädigt worden war. Die Polizisten griffen kurz darauf einen 23- und einen 16-Jährigen auf. Der junge Mann hatte einen verbotenen Elektroschocker dabei. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, den 23-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. (AZ)
