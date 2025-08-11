Gartenhütte brennt in Langerringen ab

Von den Flammen zerstört worden ist eine Gartenhütte in Langerringen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zu dem Brand in der Augsburger Straße. Die Hütte wurde zerstört. Es handelte sich um eine Gartenhütte, die zu einem derzeit leerstehenden Gebäude gehört. Die Feuerwehren Langerringen und Schwabmünchen konnten ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Hütte sowie Bäume verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. In der Vergangenheit wurden wiederholt spielende Kinder in der Hütte gesehen. Laut Polizei haben diese möglicherweise gezündelt und dadurch die Hütte fahrlässig in Brand gesetzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat daher Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

