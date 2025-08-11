Icon Menü
Brandstiftung in Langerringen? Flammen zerstören Gartenhütte

Langerringen

Gartenhütte brennt in Langerringen ab

Durch ein Feuer zerstört wurde eine Gartenhütte in Langerringen. Was laut Polizei eine Ursache für den Brand sein könnte.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr hat bei einem Brand in Langerringen Schlimmeres verhindert, die Polizei geht dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung nach.
    Die Feuerwehr hat bei einem Brand in Langerringen Schlimmeres verhindert, die Polizei geht dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung nach. Foto: Niklas Treppner, dpa (Symbolbild)

    Von den Flammen zerstört worden ist eine Gartenhütte in Langerringen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zu dem Brand in der Augsburger Straße. Die Hütte wurde zerstört. Es handelte sich um eine Gartenhütte, die zu einem derzeit leerstehenden Gebäude gehört. Die Feuerwehren Langerringen und Schwabmünchen konnten ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Hütte sowie Bäume verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. In der Vergangenheit wurden wiederholt spielende Kinder in der Hütte gesehen. Laut Polizei haben diese möglicherweise gezündelt und dadurch die Hütte fahrlässig in Brand gesetzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat daher Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

