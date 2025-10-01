Erfolgreiche Brauchbarkeitsprüfung in Schwabmünchen

Jüngst fand die Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde in der Jägervereinigung Schwabmünchen statt. Sie ist Grundlage, um einen Jagdhund in der Praxis einsetzen zu dürfen.

Das Ausbildungsteam mit Hunde-Obfrau Andrea Bettighofer und ihrem Stellvertreter Reiner Jäger hatte zusammen mit einem engagierten Helferteam in einem Kurs die Gespanne auf die Prüfung vorbereitet. Vom Frühjahr bis Ende September wurde mit den Jagdhunden wöchentlich im Feld, im Wald und im Wasser trainiert. Am Kurs hatten verschiedenste Hunderassen teilgenommen, vom Dackel bis zum Kleinen Münsterländer.

Alle Hunde haben bestanden

Am Prüfungsmorgen sorgte die Jagdhornbläsergruppe der Jägervereinigung unter der Leitung des Zweiten Vorsitzenden Johann Vogt für einen beeindruckenden Auftakt. Nach Einweisung durch den Prüfungsleiter traten die Gespanne zur Prüfung an. Alle Hunde haben das Modul A Stufe 1 (Gehorsam und Nachsuche) bestanden. Einige wurden zudem in den weiteren Prüfungsmodulen, dem Apportieren und der Wasserarbeit geprüft. Die erfahrenen Richterinnen und Richter sahen gute Leistungen der Jagdhunde, sodass am Nachmittag 13 Hundeführer die Urkunden über die jeweils bestandene Prüfung erhalten haben.

