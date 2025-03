Als es um Bobingen herum immer wieder brennt

Im Frühjahr 1955, also vor 70 Jahren, brannte es fast täglich in der Gegend um Bobingen. Der Grund: Mit den kleinen Flächenbränden wollten die Menschen Asche gewinnen, die dann den Boden düngen sollten. So jedenfalls die weitverbreitete Meinung damals. Primär richtete diese „Frühjahrsunsitte“ allerdings umfängliche Schäden an Sträuchern und Obstbäumen an. Unzählige Insekten sowie in den oberen Bodenschichten teils noch überwinternde Klein- und Kleinsttiere starben in den Flammen. Zudem wurde der durchgeglühte Boden erosionsanfälliger. Die Naturschutzverordnung stellt das Abbrennen der Bodendecke auf Wiesen und unbenutzten Flächen sowie an Feldrainen, Hecken und Hängen unter Strafe.

Festakt für die neue Realschulhalle

Einen großen Tag erlebte auch Bobingen vor 50 Jahren. Als die neue Realschule feierlich eingeweiht und übergeben wurde, war die kurz zuvor fertiggestellte Dreifachturnhalle mit Honoratioren und begeisterten Schülern geradezu überfüllt. Gekostet hatte das Unterfangen 21,3 Millionen Mark. Der damalige Bürgermeister Bobingens, Hartmut Gärtner, meinte dazu auf gut Schwäbisch: „Herzeugt wera ka.“ Die Leistungsfähigkeit der Stadtkasse litt darunter allerdings derart, dass für den anstehenden Bau einer Großkläranlage der Landkreis gebeten werden musste, die laufenden Kosten für das Schulgebäude bald zu übernehmen.

Ein Bub bekommt viel Aufmerksamkeit

Vor 30 Jahren lüftete Bürgermeister Franz Meitinger ein Geheimnis: Mittelneufnach hatte die „magische“ 1000-Einwohner-Grenze überschritten. 1000. Einwohner war Johannes Andreas Schorer. Der Bub sorgte dafür, dass die Mittelneufnacher und Reichertshofer erstmals über den Einzug von zwölf Mitgliedern im Gemeinderat entscheiden mussten – vier mehr als bisher. Mittelneufnach hatte bereits einmal die 1000-Einwohner-Marke geknackt: im Jahr 1950. Doch in den Jahren danach war die Einwohnerzahl wieder gesunken.