Die Vorbereitungen für die große Brettspiel-Veranstaltung „Spiel viel“ in der Eventlocation Matrix in Königsbrunn laufen auf Hochtouren. Von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, heißt es zum vierten Mal: „An die Bretter, fertig, los“. Angesprochen fühlen können sich alle, die Lust auf Brettspiele haben, egal ob allein, in der Gruppe oder mit der Famile. Auf die Besucher wartet eine große Spieleauswahl an der Leihstation, aber auch brandaktuelle Spielkreationen, die Organisator Steve Klier unter anderem von der Augsburger Spielemesse Spielwiesn mit im Gepäck hat.

Mit knapp 300 Spielen bietet die Spielothek eine Auswahl quer durch den Spielekosmos. Alle Spiele können kostenlos ausgeliehen werden. Vor Ort dabei ist das Entwicklerteam Apex Ideenschmiede aus der Region. Es bietet die Möglichkeit, Prototypen von Spielen zu testen. Mit mehr geschaffenen Spieleplätzen und Sitzmöglichkeiten trägt das Orga-Team dem großen Andrang des vergangenen Brettspiel-Events Rechnung.

„Spiel viel“ in Königsbrunn: 40 Spieletische auf 600 Quadratmetern

In den Matrixräumen stehen 40 Spieletische und über 600 Quadratmeter zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es separate Räume, um ungestört in die Spielstory eintauchen zu können. Den Einstieg in ein Spiel erleichtern Spieleerklärer. Sie erklären schnell, unkompliziert und altersgerecht Spielregeln. Niemand soll sich mit schwer verständlichen Regeln herumschlagen müssen.

Das „Mitspieler-Gesucht-Fähnchen“ macht die Suche nach fehlenden Mitspielern für eine Spielrunde einfach und unkompliziert. Neu ist die „Painters Corner“. Am Sonntag können hier Miniaturen bemalt werden. Die bemalten Figuren werden bei Miniatur-Spielen oder Tabletop-Spielen eingesetzt. Das detaillierte Programm ist unter www.spielviel.net zu finden.

Verlosung: So können Sie ein Wochenendticket für „Spiel viel“ gewinnen

Die Türen zu „Spiel viel“ in der Jugendfreizeitstätte Matrix, Alter Postweg 2 in Königsbrunn sind am Freitag, 29. November von 18 bis 24 Uhr, am Samstag, 30. November von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Erwachsene zahlen drei Euro für ein Tages-Ticket und sieben Euro für ein Wochenend-Ticket. Gratis ist der Eintritt das ganze Wochenende für die Gewinner der Verlosung unserer Redaktion. Verlost werden drei Mal zwei Wochenend-Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Brettspiel). Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Montag, 25. November, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)