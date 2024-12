Briefkasten durch Böller beschädigt

Ein Briefkasten wurde Sonntagnacht in Kleinaitingen beschädigt, vermutlich durch einen Böller. Laut Polizeimeldung hat der Geschädigte in der Nacht einen lauten Knall gehört. Am Morgen stellte dieser fest, dass sein Briefkasten beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)