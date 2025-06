Das Wasser kommt nun aus dem Brunnen – die Kinder können in die Schule gehen

In den Dörfern Bethel in Benin und Bungu in Tansania sorgen zwei neue Tiefbrunnen für insgesamt rund 5000 Menschen für eine bessere Lebensqualität. Der Ertrag und damit der Verkauf von Nahrungsmitteln wie Getreide oder Mais kann dank des sauberen Wassers gesteigert und die gesundheitlichen Probleme durch verunreinigtes Wasser stark reduziert werden. Die Kinder können regelmäßig in die Schule gehen, da sie keine weiten Wege zu Wasserentnahmestellen mehr zurücklegen müssen. Die Finanzierung der beiden Projekte von insgesamt 9000 Euro war nur möglich, nachdem ein KfBiA-Mitglied die Kosten einer Brunnenanlage komplett übernommen hatte. Partner für das Projekt Bethel war die Gemeinnützige Organisation Tabe Jeanne Foundation, für Bungu die Gemeinnützige Organisation World of Peace Foundation.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!