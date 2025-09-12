Nach Messerattacke in Königsbrunn: Mutmaßlicher Täter steht vor Gericht

Im Oktober beginnt der Prozess gegen einen Jugendlichen. Ihm wird vorgeworfen, Anfang April einen Mann im Bereich der Haltestelle Königsbrunn Zentrum mit einem Messer attackiert zu haben.

Das 41-jährige Opfer des Angriffs wurde laut Polizei damals schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Angriff im April fand mitten in der Nacht statt, gegen 1 Uhr. Offenbar unvermittelt griff der mutmaßliche Täter, der damals 17 Jahre alt war, den Mann mit einem Messer an. Die Stiche verletzten den 41-Jährigen schwer. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 17-Jährigen noch vor Ort fest. Sie stellten das Messer sicher. Ein Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der Jugendliche wurde kurz nach der Tat in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) für Jugendliche und Heranwachsende gebracht. Ob er dort noch sitzt, ist aktuell nicht bekannt. Wie sein Anwalt im April im Gespräch mit der Redaktion sagte, war er bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Noch dieses Jahr könnte Urteil zum Messerangriff in Königsbrunn fallen

Nun muss er sich ab Ende Oktober vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Nach aktuellem Stand sind nach Informationen unserer Redaktion sieben Verhandlungstage angesetzt. Im Dezember könnte ein Urteil fallen. Worum genau es in der Anklage geht, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Denkbar ist, dass die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten versuchten Totschlag oder sogar versuchten Mord vorwirft.