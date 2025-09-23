Windkraftgegner in der Region schließen sich zusammen

Sie wollen ihre Kräfte bündeln: Über 30 Bürgerinitiativen, Naturschutz- und Landschaftsschutzvereine in Bayern haben sich zum „Bündnis haltet inne - Windkraft braucht Grenzen“ zusammengeschlossen. Es ist nach Darstellung der Initiatoren überparteilich und verfolgt ein gemeinsames Ziel: ein „Moratorium für den weiteren Windkraftausbau, ein Innehalten und Neudenken der Energiepolitik“. Zwei Initiativen aus dem Landkreis Augsburg gehören dazu.

