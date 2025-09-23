Icon Menü
Bürgerinitiativen fordern: Moratorium für Windkraftausbau in Bayern!

Landkreis Augsburg

Windkraftgegner in der Region schließen sich zusammen

Was das neue Bündnis fordert und welche Initiativen aus dem Landkreis Augsburg sich angeschlossen haben.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Windkraft braucht Grenzen, fordert ein neues Bündnis. (Symbolbild)
    Windkraft braucht Grenzen, fordert ein neues Bündnis. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

    Sie wollen ihre Kräfte bündeln: Über 30 Bürgerinitiativen, Naturschutz- und Landschaftsschutzvereine in Bayern haben sich zum „Bündnis haltet inne - Windkraft braucht Grenzen“ zusammengeschlossen. Es ist nach Darstellung der Initiatoren überparteilich und verfolgt ein gemeinsames Ziel: ein „Moratorium für den weiteren Windkraftausbau, ein Innehalten und Neudenken der Energiepolitik“. Zwei Initiativen aus dem Landkreis Augsburg gehören dazu.

