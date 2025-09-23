Windkraftgegner in der Region schließen sich zusammen

Sie wollen ihre Kräfte bündeln: Über 30 Bürgerinitiativen, Naturschutz- und Landschaftsschutzvereine in Bayern haben sich zum „Bündnis haltet inne - Windkraft braucht Grenzen“ zusammengeschlossen. Es ist nach Darstellung der Initiatoren überparteilich und verfolgt ein gemeinsames Ziel: ein „Moratorium für den weiteren Windkraftausbau, ein Innehalten und Neudenken der Energiepolitik“. Zwei Initiativen aus dem Landkreis Augsburg gehören dazu.
Landkreis Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden