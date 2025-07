Soldaten sollen sich unbemerkt bewegen

Die Bundeswehr übt bis 25. Juli im gesamten Landkreis Augsburg. Geplant ist unter anderem eine sogenannte Durchschlage-Übung. Dabei bewegen sich etwa zwei Dutzend Soldaten in einem großen Areal des Landkreises Augsburg - und das möglichst unbemerkt.

Übungen finden oft in den Wäldern statt

„Daher werden sie wahrscheinlich fast nicht wahrnehmbar sein“, teilt das Landeskommando Bayern mit. Bei der militärischen Ausbildung geht es um Elemente des Überlebens, Täuschung, Flucht und Orientierung. Die Übungen finden oft im Wald und bei Nacht statt.

Sperren und Geländebesprechung

In der Region sind noch weitere Übungen anberaumt. Etwa 60 Soldaten und Soldatinnen der Pionierschule trainieren das Ausbringen und Anwenden von Sperren. Im Einsatz sind 14 Fahrzeuge und ein Hubschrauber. Eingesetzt werden auch Waffen und Übungsmunition. Sicherheitsabstände zur Bevölkerung werden dabei eingehalten. Geplant ist in den kommenden Tagen auch eine sogenannte Geländebesprechung. Dabei wird mit Soldaten der Pionierschule der Pflanzenbewuchs auf offener Flur und in Gewässern besprochen. Die Pionierschule in Ingolstadt ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für die Pioniertruppe des Heeres und der Spezialpioniere der Streitkräftebasis. (mcz)