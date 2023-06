Einbrüche in Burgwalden: Kripo bittet um Hinweise

Im Bobinger Ortsteil Burgwalden waren in der Nacht auf Montag Einbrecher unterwegs. An einem Tresor scheiterten sie.

Beute im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags machten Unbekannte in der Nacht auf Montag bei Einbrüchen in zwei Gebäude in Burgwalden. Laut ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei brachen die Unbekannten zwischen Sonntagnacht, 22 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, in ein Büro in der Engelshofer Straße ein. Dort versuchten sie vergeblich, einen Tresor zu öffnen. Weiteres Ziel war eine Gaststätte in der Anhauser Straße. Mehr Details gab die Polizei nicht preis.

Wegen der räumlichen Nähe der beiden Tatorte ist ein Zusammenhang möglich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (AZ)