Türkgücü geht wieder leer aus 

Die Königsbrunner unterlagen im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Haunstetten mit 1:2.

Gegenüber dem Debakel bei der 0:10-Niederlage beim FC Oberstdorf zeigte sich das Team des SV Türkgücü Königsbrunn zwar stark verbessert, doch am Ende reichte es wieder nicht zu einem Punktgewinn. Nach dieser Niederlage auf dem heimischen Südplatz des Hans-Wenninger-Stadions gegen den Tabellenvorletzten aus Haunstetten ist das Team von Trainer Helmut Riedl noch keineswegs alle Sorgen los. Denn der Abstand zum Relegationsplatz 13 beträgt nur noch sechs Punkte. Diesen Platz belegt der TSV Ziemetshausen, und genau der ist der nächste Gegner des SV Türkgücü am Ostermontag. Dort wäre also mindestens ein Punktgewinn dringend nötig.

Das Nachbarderby gegen den TSV Haunstetten begann durchaus vielversprechend. Nach einer dominanten Anfangsphase der Gäste übernahm Türkgücü das Kommando und hatte die besseren Torchancen. Ein Kopfball von Mert Akkurt auf Flanke von Egor Keller wurde zur Ecke abgewehrt, und auch die darauffolgenden zwei Ecken sorgten für Unruhe im Haunstetter Strafraum. Ebrima Sanyang kam immer wieder stark über die rechte Seite, doch seine beste Flanke wurde vom Haunstetter Torwart Maximilian Lenz abgefangen, bevor Egor Keller zum Kopfball ansetzen konnte. Als es schon nach einem für die Gäste schmeichelhaften 0:0 zur Pause aussah, brach das Unglück in Form von zwei Freistößen über die Königsbrunner herein. Der Haunstetter Furkan Ocaktan traf direkt an der Mauer vorbei zum 0:1 in der 45. Minute. In der Nachspielzeit war es wieder ein Freistoß, der dem ehemaligen Türkgücü-Spieler Florent Kuci vor die Füße fiel. Der fackelte nicht lange und drückte den Ball zum 0:2-Pausenstand über die Linie.

In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Helmut Riedl seinen Kapitän Burak Tok als Torwart für Burak Parlak ein, weil er sich dadurch mehr Ordnung in der Abwehr erhoffte und stellte auf eine zweite Sturmspitze um. Admir Omerbegovic kam für Hasret Inan in die Partie. Die nun verstärkten Angriffe führten in der 63. Minute zum Anschlusstreffer. Ein Scharfschuss von David Aslani krachte an den Pfosten, und der Abpraller wurde vom Haunstetter Tobias Zeller ins eigene Tor bugsiert. In der Folge konnten die Platzherren auch eine Zeitstrafe der Gäste für Daniel Obermeier nicht zum Ausgleich nutzen, und Haris Keranovic musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Haunstetter Torwart Maximilian Lenz erwies sich bei zahlreichen Ecken und Freistößen als sicherer Rückhalt. Auch die Einwechslung des noch angeschlagenen Kerem Cakin als Joker brachte nicht mehr den erhofften Ausgleich. Am Ende fing sich Abwehrspieler Erdem Özkan noch die Gelb-Rote Karte ein.

SV Türkgücü Königsbrunn Parlak (46. Tok) – Aslani (80. Cakin), Özkan, Aydoan, Inan (46. Omerbegovic), Dogan, Keranovic (78. Olaitan), Sanyang, Akkurt, Nam, Keller – Tore 0:1 Ocaktan (45.), 0:2 Kuci (45.+1), 1:2 Eigentor Zeller (63.) – Gelb-Rot Özkan (Türkgücü/90.) - Schiedsrichter Moritz Osteried – Zuschauer 100