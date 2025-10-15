Cäcilienmesse erklingt in der Stadtpfarrkriche

Die Aufführungen der Cäcilienmesse in Schwabmünchen sind immer wieder ein Publikumsmagnet. Nach einer mehrjährigen Pause wird in Schwabmünchen die Cäcilienmesse von Gounod wieder in einem Konzert zu hören sein. Dieses herausragende Werk für Chor und großes Orchester wird komplett (mit den selten gespielten Orchesterstück zum Offertorium und dem „Domine salvum“) aufgeführt. Das Orchester spielt zudem das Adagio von Gounod.

Kirchenmusiker entdeckt Orchesterfassung in der englischen Nationalbibliothek

Auch eine Komposition des englischen Komponisten Edward Elgar wird interpretiert. Dessen Werk „Ecce sacerdos“ gehört in der Fassung für Chor- und Orgel zum Standardrepertoire englischer Chöre. Dem Schwabmünchner Kirchenmusiker Stefan Wagner gelang es, mit Hilfe der „Edward Elgar Gesellschaft“, die Orchesterfassung in der englischen Nationalbibliothek aufzuspüren. Von dieser Orchesterfassung existiert nur ein Satz Noten, und dieser berichtet von einer einzigen Aufführung im Jahr 1894.

Das sind die Mitwirkenden

Mitwirkende bei dem Konzert sind der Chor St. Michael und ein Projektchor, begleitet vom Orchester „Capella St. Michael“. Die Gesangssolisten sind Carola Bach (Sopran), Roman Payer (Tenor) und Wolfgang Wirsching (Bass).

Das Konzert am Samstag, 25. Oktober, in der Michaelskirche in Schwabmünchen beginnt um 19 Uhr. Die Cäcilienmesse ist wohl das bekannteste kirchenmusikalische Werk von Charles Gounod. Er komponierte sie im Alter von 37 Jahren. Sie ragt aus seinen übrigen Messen durch ihre ausgesprochen üppige Orchesterbegleitung hervor, während die meisten anderen Messen Gounods neben den Sängern höchstens eine Orgel benötigen. Die Cäcilienmesse wurde am 22. November 1855, dem Jahrestag der Heiligen Cäcilia, in der Kirche Sankt Eustache in Paris uraufgeführt. Der damals ebenfalls anwesende Komponist Camille Saint-Saëns schrieb später: „Die Aufführung der Cäcilienmesse rief eine Art Benommenheit hervor. Diese Einfachheit, diese Größe, dieses reine Licht, das sich über die Musikwelt wie eine Dämmerung breitete, setzte die Leute sehr in Erstaunen: Man fühlte, dass hier ein Genie tätig gewesen war (...) glänzende Strahlen gingen von dieser Messe aus (...) zunächst war man geblendet, dann berauscht und schließlich überwältigt.“

Die Chorsänger und -sängerinnen und das Orchester, sorgen in zahlreichen Sonderproben dafür, dass das Konzert am Samstag, 25. Oktober, um 19 Uhr zu einem Erlebnis wird. Der Eintritt ist frei, um eine großzügige Spende wird gebeten. (AZ)