19-Jähriger kifft am Kindergarten

Marihuana geraucht, wo er es nicht gedurft hätte, hat ein 19-Jähriger. Die Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Schwabmünchen wurde am Dienstag um 18.50 Uhr auf zwei junge Männer im Bereich des Kindergartens im Via-Claudia-Weg in Graben aufmerksam. Das teilt die Polizei mit. Da einer der Männer, ein 19-jähriger Deutscher, dort öffentlich Marihuana rauchte, kam eine Polizeistreife dazu. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Ordnungswidrigkeit nach dem Konsumcannabisgesetz aufgenommen. (mjk)

86836 Graben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sicherheitswacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis