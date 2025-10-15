Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Cannabiskonsum in Graben: 19-Jähriger kifft am Kindergarten

Graben

19-Jähriger kifft am Kindergarten

Der Sicherheitswacht fällt in Graben auf, dass ein junger Mann Cannabis konsumiert, wo er es eigentlich nicht dürfte: in der Nähe des Kindergartens.
    • |
    • |
    • |
    Nicht überall darf gekifft werden: Das musste ein 19-Jähriger in Graben feststellen.
    Nicht überall darf gekifft werden: Das musste ein 19-Jähriger in Graben feststellen. Foto: Hannes P Albert, dpa (Symbolbild)

    Marihuana geraucht, wo er es nicht gedurft hätte, hat ein 19-Jähriger. Die Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Schwabmünchen wurde am Dienstag um 18.50 Uhr auf zwei junge Männer im Bereich des Kindergartens im Via-Claudia-Weg in Graben aufmerksam. Das teilt die Polizei mit. Da einer der Männer, ein 19-jähriger Deutscher, dort öffentlich Marihuana rauchte, kam eine Polizeistreife dazu. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Ordnungswidrigkeit nach dem Konsumcannabisgesetz aufgenommen. (mjk)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden