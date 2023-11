Das erwartet große und kleine Besucher auf dem Bobinger Christkindlesmarkt

Am Donnerstag beginnt der Bobinger Christkindlesmarkt mit einem umfangreichen Programm. Für Kinder gibt es sogar einen direkten Draht zum Christkind.

Gibt es in diesem Jahr das Sahnehäubchen auf dem Bobinger Christkindlesmarkt, das in den vergangenen Jahren stets fehlte? Ein bisschen Schnee auf den Ständen, ein paar Flocken, die vom Himmel fallen? Rund um den beleuchteten Weihnachtsbaum in der Mitte des Rathausplatzes finden ab Donnerstag 28 Buden ihren Platz, bestückt mit den wunderbarsten Weihnachtsdingen und köstlichsten Leckereien, die die kleine Stadt zu bieten hat.

Kinder können auf dem Bobinger Christkindlesmarkt ihre Weihnachtswünsche abgeben

Einen ganz besonderen Platz wird das Christkindl-Postamt einnehmen, in dem Kinder ihre geheimen Weihnachtswünsche direkt dem Christkind vortragen können. Und wer weiß, vielleicht erfüllt sich ja der eine oder andere schon ein paar Wochen später. Das Christkindl-Postamt ist Freitag, Samstag und Sonntag zu den Marktzeiten geöffnet, erklärt Horst Armbruster jun., der sich zusammen mit Bernd Deutschenbaur für den Gewerbeverein Bobingen für die Organisation verantwortlich zeigt.

Wieder wurde versucht, die Mischung aus Verpflegung und Verkauf zu erhalten. Und so gibt es nicht nur Schnupfnudeln, Kartoffelspiralen und Bratwurst, sondern auch Mützen, Weihnachtsdekorationen, Keramikwaren oder Tiernahrung. Umrahmt wird der Christkindlesmarkt von einem bunten Programm. Schon auf dem Hinweg entlang der Hochstraße gibt es viel zu entdecken: Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden und andere Gruppierungen haben zahlreiche Christbäume vor den Geschäften mit selbst gebasteltem Christbaumschmuck verziert. So wird der Weg von Baum zu Baum ein Erlebnis.

Besucher des Bobinger Christkindlesmarktes müssen Stiefel suchen und finden

Rund um den Christkindlesmarkt positioniert sich in diesem Jahr zudem die Stiefelsuche des Gewerbevereins Bobingen: Am Freitag, 1. Dezember, können zwischen 11 und 17 Uhr im Hinterhof bei Optik Liebscher die Stiefel abgegeben werden. Am Nikolaustag, 6. Dezember, beginnt dann die Suche nach den Stiefeln in den Geschäften entlang der Hochstraße. Dort hat sie der Gewerbeverein – mittlerweile liebevoll befüllt – versteckt. Wer seinen Stiefel findet, darf ihn dann im jeweiligen Geschäft abholen.

Für stimmungsvolle Musik sorgen während der Marktzeiten verschiedene Musikvereine, Chöre und Kapellen, dieses Programm wurde organisiert vom Kulturamt der Stadt Bobingen unter der Leitung von Sandra Hartl. Besonders freuen dürfen sich am Sonntagnachmittag um 16 Uhr die Kinder: Dann nämlich kommt der Nikolaus auf dem Bobinger Christkindlesmarkt vorbei und hat für jedes Kind eine Kleinigkeit in seinem großen Sack.

Am Samstag, 2. Dezember, gibt es in der Alten Mädchenschule um 15.30 und um 16.30 Uhr Weihnachtsgeschichten für Kinder. Dort findet an diesem Tag auch von 16 bis 20 Uhr die Sonderausstellung der Hochsträssler zum Thema "Handarbeitsunterricht - reizvoll umgesetzt" statt. Am Sonntag haben zudem das Schul-, Textil- und Hauswirtschaftsmuseum sowie die Pergamentausstellung von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Info Der Christkindlesmarkt Bobingen ist Donnerstag, Freitag und Samstag von 17 bis 21 Uhr geöffnet und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.