Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Christoph Hieber: Erfolgreiche Strategien für Entwicklung und Vertrieb in Krisenzeiten

Landkreis Augsburg

Er weiß, was in schwierigen Situationen hilft

Die Landkreis-Botschafter im Interview: Berater Christoph Hieber aus Altenmünster hat ein besonderes Vorbild.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Christoph Hieber aus Altenmünster gehört zu den ersten Landkreisbotschaftern.
    Christoph Hieber aus Altenmünster gehört zu den ersten Landkreisbotschaftern. Foto: Sammlung Hieber

    Er gehört zu den ersten Landkreis-Botschaftern: 2009 wurde Unternehmer Christoph Hieber aus Altenmünster ernannt. Der Vater von drei Töchtern war über 30 Jahre Gesellschafter, Vertriebsleiter und 15 Jahre Geschäftsführer bei der Hieber-Betonfertigteilwerke Firmengruppe Wörleschwang und Pegau und HBV Baumanagement. Beruflich unterwegs war er bundesweit, im gesamten Alpenraum und in Dänemark. Vor zwei Jahren verließ er auf eigenen Wunsch das Familienunternehmen und ist nun selbstständig als Vertriebsberater, Trainer für Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung tätig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden