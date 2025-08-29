Er weiß, was in schwierigen Situationen hilft

Er gehört zu den ersten Landkreis-Botschaftern: 2009 wurde Unternehmer Christoph Hieber aus Altenmünster ernannt. Der Vater von drei Töchtern war über 30 Jahre Gesellschafter, Vertriebsleiter und 15 Jahre Geschäftsführer bei der Hieber-Betonfertigteilwerke Firmengruppe Wörleschwang und Pegau und HBV Baumanagement. Beruflich unterwegs war er bundesweit, im gesamten Alpenraum und in Dänemark. Vor zwei Jahren verließ er auf eigenen Wunsch das Familienunternehmen und ist nun selbstständig als Vertriebsberater, Trainer für Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung tätig.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenmünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis