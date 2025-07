Doppelspitze im Landratsamt

Seit Anfang Juli hat der Bereich Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen im Landratsamt Augsburg eine Doppelspitze. An der Seite von Michael Püschel hat Christopher Schuhknecht die Leitung des Geschäftsbereichs übernommen. Zu seinem neuen Tätigkeitsfeld zählen die Fachbereiche Schulen, Sport, Kultur und Heimatpflege, Kantine und Veranstaltungsplanung, Wirtschaft und Tourismus sowie Klimaschutz und Mobilität. Im Zuständigkeitsbereich von Michael Püschel verbleiben die Fachbereiche Öffentlichkeitsarbeit, Abfallwirtschaftsbetrieb sowie Finanz- und Beteiligungsmanagement. Landrat Martin Sailer betonte, dass Schuhknecht aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung genau die richtige Person für diese Position sei. Zusammen mit Michael Püschel und Melanie Fichtl, Geschäftsbereichsleiterin Service & Zukunft, wünschte er Schuhknecht für seinen Start alles Gute.

Seit 2017 ist der neue Geschäftsbereichsleiter in der Öffentlichen Verwaltung tätig

Christopher Schuhknecht, der bereits in seiner Kindheit im Landkreis Augsburg lebte und später seinen Lebensmittelpunkt in der Stadt Augsburg fand, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Passau und erwarb zusätzlich ein Diploma in Law an der University of London. Nach seinem juristischen Referendariat sammelte er zunächst Erfahrungen in verschiedenen Anwaltskanzleien, bevor er 2017 in die öffentliche Verwaltung wechselte. In den vergangenen Jahren war er in verschiedenen Führungspositionen bei der Stadt Augsburg und der Landeshauptstadt München tätig, zuletzt als Geschäftsbereichsleiter und Vertreter im Amt beim Landratsamt München. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und hoffe, in meiner Heimat die Dinge für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Augsburg zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Stück weit verbessern zu können“, sagte Schuhknecht.