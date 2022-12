Corona und die Folgen: Sind wir jetzt dicker und unsportlicher?

Plus Viele Menschen haben sich während der Pandemie wenig bewegt. Eine Altersgruppe scheint am stärksten davon betroffen zu sein.

Während der Lockdowns in der Corona-Pandemie konnten viele Menschen nicht wie gewohnt Sport treiben. Sowohl Vereine als auch Fitnessstudios hatten geschlossen. Auch der Sportunterricht in den Schulen fiel lange aus. Sind wir durch Corona unsportlicher und dicker geworden?